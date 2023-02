Cummins en très forte croissance

(Boursier.com) — Cummins , le concepteur de moteurs diesel et au gaz naturel basé à Columbus, Indiana, a annoncé pour le quatrième trimestre des ventes supérieures aux attentes et a fourni des perspectives optimistes. Le bénéfice net a bondi à 631 millions de dollars, ou 4,43 dollars par action, contre 394 millions de dollars un an avant. En excluant l'entreprise Meritor, qui a été acquise en août 2022, le bénéfice par action s'est élevé à 4,52$. Les résultats comprenaient également 11 cents par action de coûts liés à la séparation de l'activité de filtration. Le consensus FactSet était de 4,52$. Les ventes ont augmenté de 33% pour atteindre 7,8 milliards de dollars, bien au-dessus d'un consensus FactSet de 7,3 milliards de dollars. La société s'attend à ce que ses revenus 2023 augmentent de 12% à 17% par rapport à 2022, tandis que le consensus actuel sur les revenus de FactSet de 30,56 milliards de dollars impliquait une croissance de 9%.