CSX : toujours sur de bons rails ?

(Boursier.com) — CSX , le groupe ferroviaire américain, grimpe avant bourse à Wall Street au lendemain de sa publication trimestrielle. Pour la période close fin mars, premier trimestre fiscal 2023, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 48 cents, contre 42 cents de consensus et 39 cents un an auparavant. Les revenus se sont établis à 3,71 milliards de dollars sur le trimestre clos, 3% de mieux que le consensus. Un an plus tôt, ils se situaient à 3,41 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel trimestriel a été de 1,46 milliard de dollars, en croissance de 14% en glissement annuel. Le bénéfice net a atteint 987 millions de dollars, contre 859 millions un an auparavant. "CSX a connu un début d'année encourageant, les efforts de nos cheminots dévoués ayant entraîné une forte croissance des bénéfices", a déclaré Joe Hinrichs, CEO. "Nos initiatives ONE CSX suscitent un engagement positif parmi nos employés et nos clients, ce qui améliore nos performances de service et nous offre des opportunités intéressantes pour gagner des affaires et transporter plus de fret tout en maintenant notre engagement fondamental envers la sécurité des opérations".