CSX sur de bons rails

(Boursier.com) — CSX , le groupe ferroviaire américain, grimpe avant bourse à Wall Street au lendemain de sa publication trimestrielle. Pour la période close, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 52 cents, contre 49 cents de consensus et 43 cents un an auparavant. Les revenus se sont établis à 3,9 milliards de dollars sur ce trimestre clos en septembre, 4% de mieux que le consensus. Un an plus tôt, ils se situaient à 3,3 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel trimestriel a été de 1,58 milliard de dollars, contre 1,44 milliard un an plus tôt. Le bénéfice net a atteint 1,11 milliard de dollars, contre 968 millions un an auparavant.