CSX sur de bons rails

(Boursier.com) — CSX , le groupe ferroviaire américain, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,04$ à comparer à un consensus de 1$ et un niveau de 99 cents un an plus tôt. Les revenus du groupe ont totalisé 2,83 milliards de dollars sur le trimestre clos fin décembre, contre 2,89 milliards un an avant. Le groupe dépassé donc de 3% le consensus de place en termes de revenus. Le bénéfice net consolidé trimestriel s'est établi quant à lui à 760 millions de dollars et 99 cents par action, comprenant une charge de 5 cents par titre après imposition pour le remboursement de la dette.