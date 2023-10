CSX, sous pression au troisième trimestre

(Boursier.com) — CSX , le groupe ferroviaire américain, a publié hier soir ses comptes du troisième trimestre fiscal 2023. Le groupe a dégagé un bénéfice opérationnel de 1,3 milliard de dollars contre 1,58 milliard un an avant. Le bénéfice net a représenté 846 millions de dollars soit 42 cents par titre, contre 1,11 milliard de dollars un an plus tôt. Les revenus ont décliné de 8% à 3,57 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin septembre, ce qui ressort légèrement supérieur au consensus de place. Le bénéfice par action est en revanche inférieur d'un cent au consensus de marché. Les faibles volumes de fret et les pressions inflationnistes ont pesé sur les comptes.