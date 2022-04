CSX dépasse les attentes

(Boursier.com) — CSX , géant ferroviaire américain, a publié hier soir au titre de son premier trimestre un bénéfice ajusté par action de 39 cents, contre 38 cents de consensus et 31 cents un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 3,41 milliards de dollars, dépassant les attentes de marché de près de 4%, contre 2,81 milliards de dollars sur la période correspondante de l'an dernier. Le groupe de Jacksonville a dégagé un bénéfice net trimestriel de 859 millions de dollars, contre 706 millions un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel a été de 1,28 milliard, contre 1,1 milliard un an auparavant. James M. Foote, PDG du groupe, évoque un environnement de marché favorable et espère une "amélioration de la fluidité" du réseau sur le reste de l'année, tout en "capturant les opportunités de croissance future".