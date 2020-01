CS Group : sa filiale de cybersécurité met en place un service SOC nouvelle génération

(Boursier.com) — A l'occasion du Forum International de la Cybersécurité (FIC), événement de référence en Europe en matière de sécurité et de confiance numérique, CS-Novidy's, filiale de CS Group dédiée à la cybersécurité, annonce le lancement de son nouveau centre de supervision de la sécurité (SOC - Security Operation Center). Il est orienté Business et intègre de nouvelles fonctionnalités pour mieux lutter contre les cyber-risques.

CS-Novidy's fait évoluer son offre de service en intégrant la gestion des risques métier : le NOC/SOC de CS-Novidy's passe d'une vision technique à une vision "Business Centric" pour protéger efficacement les SI d'entreprise et les SI opérationnels métiers. A ce titre, CS-Novidy's adapte ses services en fonction des enjeux métiers et de l'environnement de l'entreprise. Après une phase d'analyse des risques métier de l'entreprise, de prise en compte de sa politique de sécurité et en conformité avec la réglementation, CS-Novidy's mettra en oeuvre le pilotage et les indicateurs adaptés en fonction des risques spécifiques identifiés. De plus, pour une meilleure anticipation et une plus grande réactivité, CS-Novidy's déploie de nouveaux services à valeur ajoutée de Threat Intelligence, d'Intelligence Artificielle et de cyber-assurance.