CS Group partenaire de Thales sur le vaste marché VASSCO

(Boursier.com) — CS Group devient partenaire industriel majeur de Thales pour le marché VASSCO - VerticAlisation du Soutien du SCCOA - confié à ce dernier par La Direction de la Maintenance Aéronautique du Ministère des Armées (DMAé). CS réalisera ainsi le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité de l'ensemble des moyens de communications du contrôle aérien militaire français et des centres de commandement et de contrôle (C2) associés. CS évoque un marché global d'un montant de l'ordre de 240 ME sur une durée de dix ans.

Le marché VASSCO vise à améliorer l'efficience et la disponibilité des systèmes en pérennisant la chaîne de soutien et en améliorant la performance du système de Commandement et de Conduite des Opérations Aérospatiales (SCCOA), au service des impératifs opérationnels des forces armées françaises. Il s'agit par ailleurs d'apporter une vision globale de l'état des systèmes critiques et assurer un maintien en conditions opérationnelles (MCO) et de sécurité (MCS) efficient répondant aux besoins des missions opérationnelles des forces.

Le Système de Commandement et de Conduite des Opérations Aérospatiales se compose de plus de 700 systèmes complexes tels que radars de défense aérienne, centres de contrôle, systèmes de télécommunications sol-air et d'information. Répartis sur 125 sites à travers la France métropolitaine et ultramarine, le SCCOA détecte et traite les menaces. Ainsi les Forces peuvent mener leur mission de sécurisation aussi bien sur le territoire national qu'en opérations extérieures.

Acteur historique majeur du SCCOA, CS Group assure depuis plusieurs années la réalisation et l'évolution de plusieurs systèmes clés de la défense aérienne du pays. Ce nouveau marché renforce les positions du groupe au sein du SCCOA sur un périmètre élargi pour les 10 prochaines années, permettant ainsi la mise en place d'une feuille de route partagée avec l'Administration afin d'assurer la disponibilité, la performance, la pérennité et la sécurité de ces systèmes critiques. CS contribuera également aux côtés de Thales à la mise en place et à l'animation d'un plateau technico-logistique regroupant les compétences étatiques et industrielles afin d'augmenter l'efficacité de l'ensemble de la chaîne de soutien.