CS Group : Marie de Saint Salvy succède à Khaled Draz comme DG adjointe

(Boursier.com) — Eric Blanc-Garin, Directeur Général de CS Group, annonce que Marie de Saint Salvy (40 ans) rejoint le groupe en qualité de Directrice générale adjointe en charge des Opérations, à partir du 20 avril. Elle remplace Khaled Draz, qui quitte le groupe.

Le groupe remercie Khaled Draz pour son engagement à son service pendant 7 ans .

Marie de Saint Salvy poursuivra la structuration de CS Group, pour progresser encore en efficacité et mener à bien les chantiers opérationnels initiés dans la cadre du plan Ambition 2021.

A court terme, les priorités seront cependant dictées par l'épidémie de Covid-19, pour garantir la sécurité des collaborateurs et la continuité de service auprès des clients, tout en prenant les mesures nécessaires pour traverser au mieux cette crise et assurer le rebond des activités dès son issue. La préparation du futur viendra ensuite, pour conforter les perspectives de croissance organique et externe déjà engagées, en France comme à l'export, et ancrer ainsi la position de leader technologique de CS Group sur ses marchés , indique Eric Blanc-Garin qui poursuit : L'énergie et l'enthousiasme de Marie de Saint Salvy seront des atouts pour mobiliser les équipes afin de traverser cette crise et asseoir le groupe en tant qu'intégrateur de systèmes critiques intelligents, agile et proche de ses clients. Elle nous apportera également sa connaissance des enjeux opérationnels, notamment dans le secteur de la Défense et de la Sécurité. Le Conseil d'Administration et moi-même lui souhaitons un plein succès dans ses nouvelles fonctions .

Marie de Saint Salvy est actuellement en poste chez Safran où elle dirige la Division Support et Services de Safran Seats depuis 2 ans. Elle a auparavant passé 5 ans chez Naval Group, occupant notamment les fonctions de directrice adjointe de la Division Services, en charge des opérations, dont la préparation de l'entretien majeur du porte-avions Charles de Gaulle, puis de directrice des Opérations et des Achats de la Division Sous-Marins. Marie de Saint Salvy a ensuite été chargée du développement à l'export des projets de concessions d'énergie chez Eiffage (2015), avant de rejoindre Zodiac Aerospace en 2016 comme directrice des plates-formes Air France de la Branche Seats.