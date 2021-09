CS Group : les prises de commandes progressent de 50% par rapport au 1er semestre 2020

(Boursier.com) — Conformément aux objectifs du Plan Vision 2024 présentés à la dernière Assemblée Générale du groupe, CS Group poursuit son plan de transformation pour booster sa croissance et sa rentabilité. Première étape de ce plan, le premier semestre 2021 a confirmé la capacité du groupe à rétablir la croissance de l'ensemble de ses activités stratégiques. Les

prises de commandes progressent de 50% par rapport au 1er semestre 2020, pour s'établir à 122,3 ME, soit un niveau équivalent à celui du 1er semestre 2019. Le chiffre d'affaires croît également significativement à 115 ME soit 12% d'augmentation par rapport au 1er semestre 2020 et 9% par rapport au 1er semestre 2019.

Simultanément, le groupe a engagé un plan d'amélioration de sa rentabilité opérationnelle qui progresse légèrement au cours du premier semestre 2020, à 1,4% du chiffre d'affaires (0,2% du CA en S1 2020) même si elle reste encore affectée par le niveau de rentabilité de l'activité cybersécurité, en cours de reengineering, et par la reprise en main de certains projets historiques défense.

Le résultat opérationnel ressort à -1 ME (-3,4 ME en S1 2020) et tient compte notamment des coûts de restructuration et de transformation (1,6 ME). Après prise en compte du résultat financier de -1,6 ME (-2,3 ME en S1 2020), le résultat net ressort à -3,2 ME. A fin juin 2021, les capitaux propres s'établissent à 61,2 ME (63,9 ME à fin décembre 2020).

Le Free Cash-Flow (-10,6 ME) a été impacté par une variation défavorable du BFR compte tenu notamment du remboursement budgété des dettes sociales Covid 19 et d'un effet saisonnier qui devrait être réduit au cours du second semestre 2021.

L'endettement économique au 30 juin 2021, après prise en compte du factor déconsolidant (3,9 ME) et des créances non financées de CIR et CICE (15,4 ME), reste faible à 2,4 ME.

La trésorerie nette est solide. Elle s'élevait au 30 juin 2021 à 58,8 ME contre 76,4 ME au 31 décembre 2020 et 36,8 ME au 30 juin 2020. Les Prêts Garantis par l'Etat d'un montant global de 31 ME ont été renégociés avec des échéances d'amortissement annuelles de 2023 à 2026.

Au cours du premier semestre, les prises de commandes ont progressé de 50% et le chiffre d'affaires croît de 7,8% ; le carnet est ainsi consolidé à 24 mois de CA.

L'Activité Défense & Sécurité recouvre une dynamique commerciale favorable et a obtenu notamment ses premières licences ITAR qui lui permettent de reprendre la livraison de ses produits de liaisons de données tactiques. Des étapes significatives ont été franchies sur les grands programmes de Défense aérienne, de lutte anti-drone (projet MILAD) et de systèmes de communication pour les bases aériennes de l'OTAN.

L'Activité dans le secteur spatial poursuit sa progression régulière et soutenue, notamment dans le domaine de la Data Intelligence appliquée au traitement des données spatiales européennes du programme Copernicus.

La rentabilité opérationnelle de cette activité s'établit à 3,6% du chiffre d'affaires (+3 points versus S1 2020). Compte tenu des actions engagées, en particulier pour améliorer la rentabilité des projets Défense, une nouvelle progression est attendue au second semestre 2021.

Activité Aéronautique, Energie & Industrie

L'Activité enregistre une très belle progression tant en France qu'en Amérique du Nord grâce à la reprise progressive des activités aéronautiques et au renforcement des positions dans le secteur nucléaire. Les prises de commandes augmentent de 45% par rapport au premier semestre 2020 pour s'établir à un niveau supérieur à celui du 1er semestre 2019. Le chiffre d'affaires croît de 16% par rapport à S1 2020 et s'élève à 29,2 ME soit un niveau équivalent à celui de S1 2019.

Au-delà de son expertise dans les systèmes sûrs, le groupe étend son offre dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle pour répondre aux enjeux de l'Industrie du futur et des véhicules autonomes. La rentabilité opérationnelle de cette activité progresse significativement à 3,2% du chiffre d'affaires (-4,6% sur S1 2020).

Après un exercice 2020 en demi-teinte, le groupe a procédé à une évolution de la gouvernance de l'activité Cybersécurité. Les succès commerciaux enregistrés au cours du premier semestre dans le domaine de l'intégration de systèmes sécurisés - auprès notamment des opérateurs d'Importance Vitale - conforte la pertinence du positionnement sur ce marché en pleine évolution. Les prises de commandes comme le chiffre d'affaires progressent très nettement (respectivement +73% et +22% versus S1 2020).

La rentabilité opérationnelle est impactée par les efforts commerciaux consentis et une forte tension sur les ressources. Le retour à la rentabilité a été constaté au cours du 2ème trimestre et devrait se confirmer au cours du second semestre 2021, consécutivement à la mise en oeuvre du plan de reengineering par la nouvelle gouvernance de la BU.

L'effectif social du groupe au 30 juin 2021 s'établit à 2180 collaborateurs en croissance de 5,1% par rapport au 30 juin 2020. Le groupe poursuit ses recrutements (388 entre juin 2020 et juin 2021) pour renforcer ses compétences clés (architectes, chefs de projets, data scientists, consultants en cybersécurité).

Le Groupe rappelle avoir annoncé le 4 juin dernier son plan stratégique Vision 2024 avec pour objectifs à cette échéance un chiffre d'affaires de 400 ME, par croissance organique et externe, et une marge opérationnelle de 9%.

Avec des fondamentaux solides (carnet de commandes, expertises métiers et technologiques reconnues) et une croissance retrouvée, CS GROUP poursuit le déploiement son plan de transformation et s'attachera au cours du second semestre 2021 à la poursuite de sa dynamique de croissance, à l'amélioration de sa rentabilité et à atteindre un Free Cash-Flow pour l'ensemble de l'exercice à l'équilibre.