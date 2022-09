CS Group : Le résultat opérationnel est positif à 0,8 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Conformément aux objectifs du Plan Vision 2024, CS GROUP poursuit sa croissance et l'amélioration de sa rentabilité. Ainsi, le groupe a enregistré une progression de 29,2% de ses prises de commandes, à 158 ME, et de 14% de son chiffre d'affaires, à 131,1 ME, par rapport au 1er semestre 2021.

La rentabilité opérationnelle progresse de 2,4 points au cours du premier semestre 2022, à 3,8% du chiffre d'affaires (1,4% du CA en S1 2021), soutenue par la progression des performances des activités Défense, Espace & Sécurité et Aéronautique, Energie & Industrie. Le niveau de rentabilité de l'activité cybersécurité pèse encore sur la performance de ce semestre mais le plan de transformation s'est accéléré et devrait porter ses fruits dès S2 2022.

Le résultat opérationnel est positif à 0,8 ME sur le semestre (-1 ME en S1 2021), intégrant des coûts exceptionnels liés au plan d'amélioration (-1,9 ME, dont -0,6 ME au titre de la conduite du plan de transformation des activités cybersécurité) et -1,7 ME au titre de la clôture d'un programme difficile en Défense.

Après prise en compte du résultat financier de -1,4 ME (-1,6 ME en S1 2021), le résultat net ressort à -1,4 ME contre -3,2 ME au 1er semestre 2021.

A fin juin 2022, les capitaux propres s'établissent à 61,2 ME, un niveau équivalent à celui de fin juin 2021.

Le Free Cash-Flow s'améliore à -1,3 ME (-10,5 ME en S1 2021). Le BFR économique est structurellement maîtrisé depuis plusieurs semestres à hauteur de -8% du CA semestriel annualisé.

L'endettement économique au 30 juin 2022 devient positif (cash) à +3,9 ME (contre -3,7 ME au S1 2021, retraités des mesures COVID-19 de report des cotisations fiscales et sociales), après prise en compte du factor déconsolidant (5,6 ME) et des créances non financées de CIR et CICE (20,7 ME).

La trésorerie nette reste solide à 60,2 ME au 30 juin 2022 contre 67,9 MEUR au 31 décembre 2021 et 58,8 ME au 30 juin 2021. Le groupe rappelle avoir procédé en juillet 2022 au refinancement d'une partie de sa dette et au renforcement de ses ressources financières par l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant nominal total maximum de 30 ME, remboursable in fine à échéance juillet 2029, souscrit par des fonds de dette gérés.

Le groupe a accéléré la conduite du plan de transformation engagé fin 2021, avec l'intégration opérationnelle des équipes et l'évolution du mix d'activité vers des projets d'intégration de systèmes et de cybersécurité souveraine.

Les prises de commandes ont été temporairement affectées et devraient repartir à la hausse sur le second semestre en phase avec la stratégie de développement. Le chiffre d'affaires de ce premier semestre progresse de 3,4%.

La rentabilité opérationnelle devrait atteindre son point d'équilibre au second semestre grâce à la croissance de la part des projets d'intégration et de services managés ainsi qu'à l'optimisation des dépenses commerciales et de support.

L'effectif social du groupe au 30 juin 2022 s'établit à 2.284 collaborateurs en croissance de 4,8% par rapport au 30 juin 2021. Le groupe a recruté 290 nouveaux collaborateurs et vise 600 recrutements sur l'exercice pour accompagner sa croissance.

Après un premier semestre 2022 en progression sur tous les indicateurs de performance, le groupe s'attache à atteindre les objectifs qu'il s'est fixé dans le plan Vision 2024.

Le Groupe rappelle, par ailleurs, avoir annoncé le 28 juillet dernier l'entrée en négociations exclusives de M. Yazid Sabeg, M. Eric Blanc-Garin et de leur holding commune Duna & Cie avec Sopra Stéria pour créer un maître d'oeuvre de référence des services numériques et des systèmes critiques dans les secteurs de la défense & sécurité, de l'espace, de l'énergie et de la cybersécurité.

Ce projet de rapprochement constituerait un formidable levier d'accélération de la stratégie de développement et permettrait ainsi d'amplifier les objectifs du plan Vision 2024. La finalisation de l'opération, sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel et autorités de la concurrence, est envisagée au 1er trimestre 2023.