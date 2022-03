CS Group : le résultat net est redevenu positif au cours du second semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel consolidé de CS Group s'établit à 237,4 ME, en croissance globale et organique de 13,4% par rapport à 2020 et à un niveau supérieur à celui de 2019 de +3,3%. L'activité s'est accélérée au cours du second semestre 2021 (+14,9% par rapport à S2 2020) ; cette dynamique est constatée tant en France qu'à l'International.

Les prises de commandes de l'exercice 2021 s'établissent à 487,2 ME, c'est un niveau record pour le Groupe (+158% versus 2020 ; +62% versus 2019), portant le carnet de commandes à 27,7 mois d'activité (versus 18 mois de CA en 2020), et renforçant ainsi la visibilité du groupe sur des secteurs stratégiques porteurs.

Le rebond de la marge opérationnelle du second semestre 2021 à 6,5% du chiffre d'affaires permet au Groupe d'enregistrer une rentabilité opérationnelle de 4,1% sur l'exercice (versus 2,9% du CA en 2020). Grâce à la réduction continue des autres charges et produits opérationnels liés au plan de transformation du Groupe (-4,6 ME versus -6,3 ME en 2020), le résultat opérationnel ressort à 4,4 ME (-0,9 ME en 2021).

Après prise en compte du résultat financier de -3,5 ME (-4,5 ME en 2020), le résultat net de l'exercice s'établit à -0,6 ME (-7,5 ME en 2020) et redevient positif au cours du second semestre à 2,6 ME. A la fin décembre 2021, les capitaux propres s'établissaient à 63,7 ME (contre 63,9 ME à fin décembre 2020).

Pour la 3ème année consécutive, l'exercice a enregistré un Free Cash-Flow positif. En 2021, il s'établit à 2,7 ME, après remboursement de 6,3 ME liés aux mesures COVID de report des charges fiscales et sociales.

Le cash économique reste positif de 9,1 ME (versus 15,4 ME en 2020), après prise en compte du factor déconsolidant (10,7 ME) et des créances non financées de CIR et CICE (24,9 ME).

La position de trésorerie du groupe de 67,9 ME au 31 décembre 2021, contre 76,4 ME au 31 décembre 2020, reste solide.

Les effectifs du groupe au 31 décembre 2021 s'établissent à 2.241 collaborateurs, en croissance de près de 6% sur l'exercice. Le groupe poursuit sa dynamique de recrutement (600 recrutements annoncés en 2022) pour accompagner sa croissance.

Les performances enregistrées en 2021 conduisent le groupe à réaffirmer les objectifs présentés dans le cadre de son plan stratégique Vision 2024. En 2022, le groupe s'attachera à poursuivre sa croissance sur ses marchés porteurs, à améliorer structurellement sa rentabilité et la génération de cash.

La réunion SFAF se tiendra le 28 mars 2022 à 10h00