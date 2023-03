CS Group : juste prix ?

(Boursier.com) — CS GROUP recule de 0,9% à 11,40 euros, alors que le chiffre d'affaires annuel consolidé du groupe s'est établi à 272,8 ME, en croissance globale et organique de près de 15% par rapport à 2021. L'activité s'est accélérée au cours du second semestre 2022 (+15,8% par rapport à S2 2021), avec une croissance soutenue sur toutes les activités.

Les prises de commandes de l'exercice 2022 s'établissent à 319,3 ME, après un niveau record enregistré en 2021, portant le ratio de book-to-bill à 117% et le carnet de commandes à 26,2 mois d'activité (versus 27,7 mois de CA en 2021).

Le rebond de la marge opérationnelle au second semestre 2022 à 6,3% du chiffre d'affaires permet au Groupe d'enregistrer une rentabilité opérationnelle sur l'exercice à 5,1% du CA (versus 4% du CA en 2021). Compte tenu des autres charges et produits opérationnels liés notamment aux coûts de restructuration et de M&A (-9,9 ME versus -4,6 ME en 2021), le résultat opérationnel ressort à 3,3 ME (4,4 ME en 2021).

Après prise en compte du résultat financier de -3,8 ME, le résultat net de l'exercice s'établit à -2,3 ME.

A fin décembre 2022, les capitaux propres s'établissaient à 60,7 ME. Le groupe enregistre, pour la 3ème année consécutive un Free Cash-Flow positif, de 15,3 ME en 2022.

Le cash économique reste positif à +10,2 ME (versus +9,1 ME en 2021), après prise en compte du factor déconsolidant (18,7 ME) et des créances non financées de CIR et CICE (27,4 ME).

La position de trésorerie du groupe reste solide à 67,2 ME au 31 décembre 2022, contre 67,9 ME au 31 décembre 2021.

Après une année 2021 exceptionnelle, le groupe a enregistré 177,8 ME de prises de commandes dans le domaine de la Défense et de la Sécurité. L'exercice a notamment été marqué par le gain du marché PARADE dans l'anti-drone (marché global de 350 ME en consortium avec Thales) et le gain d'un marché de 4 ans pour assurer la cybersécurisation des systèmes d'information et de communication au profit du Ministère des Armées.

Dans le secteur spatial, le groupe a renforcé ses positions dans la navigation et l'observation de la Terre, en France et en Europe, avec notamment le renouvellement et l'extension de sa contribution au programme EGNOS (nouvelle génération du système de navigation européen) et de nouveaux projets à l'ESA et chez Eumetsat (segment sol de satellites et applications spatiales). L'acquisition de HE SPACE finalisée le 19 janvier dernier permet de renforcer les positions du groupe sur le marché spatial européen.

La croissance du chiffre d'affaires de l'activité a été soutenue à près de 12% par rapport à 2021. La rentabilité opérationnelle a également progressé sur l'exercice pour s'établir à 7,6% du chiffre d'affaires, contre 7,1% en 2021.

Le repositionnement stratégique engagé depuis plusieurs semestres tant en France qu'en Amérique du Nord a permis à l'activité de progresser une nouvelle fois sur tous les indicateurs.

Positionnement conforté

Les prises de commandes et le chiffre d'affaires en hausse respectivement de 38.5% et 22,6% par rapport à 2021 confortent le positionnement du Groupe en tant qu'expert du domaine des systèmes embarqués et industriels cyberprotégés, ainsi que de la simulation et de la data intelligence au profit des secteurs de l'Aéronautique, du Nucléaire et du Transport, et notamment du segment émergent des véhicules autonomes.

Avec un rebond de la marge opérationnelle à 9,5% du chiffre d'affaires au second semestre 2022, la rentabilité opérationnelle globale progresse significativement sur l'ensemble de l'exercice pour atteindre 8% du chiffre d'affaires (5,7% du CA sur 2021).

Le plan de restructuration engagé en 2021 a permis au groupe de renouer avec la croissance et la rentabilité sur l'exercice.

Une nette progression des performances a été enregistrée au second semestre 2022, avec une croissance de 61% des prises de commandes, de 28% du chiffre d'affaires et une rentabilité opérationnelle à 4,3% du CA par rapport à S2 2021.

Conformément à sa stratégie, le groupe enregistre une progression de son mix d'activité en faveur de l'intégration de systèmes et de la cybersécurité souveraine. La rentabilité opérationnelle sur l'exercice s'est établie à 1,2% du chiffre d'affaires (versus -1,8% du CA en 2021).

Le Conseil d'Administration de CS GROUP proposera à l'Assemblée Générale du 29 juin prochain le versement d'un dividende de 4 cts d'euro par action... "L'offre publique initiée par Sopra Steria devrait ouvrir le 6 avril... Sur la base de notre nouveau scénario, notre valorisation 'stand-alone' ressortirait à 8,6 euros" commente Portzamparc. "Le prix de 11,5 euros nous semble donc toujours attractif et valorise une grande partie du stock de déficits reportables (72 ME de différence entre notre valorisation et le prix de l'OPAS vs 95 ME d'économie potentielle d'IS) alors qu'il n'aurait jamais pu être utilisé par CS Group" conclut l'analyste.