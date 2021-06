CS Group grimpe après avoir dévoilé son plan stratégique "Vision 2024"

(Boursier.com) — CS Group grimpe de près de 5% à 4,60 euros ce vendredi en bourse de Paris après avoir présenté à ses actionnaires réunis en Assemblée Générale annuelle son nouveau plan stratégique "Vision 2024" visant à construire des parts de marché stratégiques visibles, booster sa croissance tant par développement organique que croissance externe et augmenter sa rentabilité et dégager un Free-Cash-Flow solide.

"Les changements rapides et profonds provoqués par l'essor du digital dans chacun des secteurs d'activité du groupe constituent de formidables opportunités de développement pour une Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) engagée, flexible et à même de proposer des solutions clés en main à ses clients.

Le groupe entend ainsi conduire une stratégie de consolidation du socle de ses activités et de promotion d'axes de développement à fort potentiel :

-Défense & Sécurité : 35% à l'export

Développer ses activités export, notamment dans le domaine des Liaisons de Données Tactiques, de l'entrainement et de la simulation ainsi que de la surveillance de zones (lutte anti drone et surveillance maritime), et de conforter ses positions dans les opérations aériennes et spatiales.

-Espace : Top 3 européen

S'étendre sur de nouvelles géographies, principalement en Europe, et se développer sur l'aval de la chaîne de traitement des données spatiales.

-Industrie 4.0 : acteur expert référent

Développer son activité de Data Intelligence et de design, modélisation et certification de systèmes sûrs dans les secteurs industriels complexes et sensibles (aéronautique, ferroviaire, nucléaire, défense, etc.).

-CyberSécurité : Top 5 en France

Développer son volume d'activité dans les Services Managés (Network et Security Operation Center) et les projets d'intégration de systèmes "Cyber Inside".

Avec des fondamentaux solides (carnet de commandes, expertises métiers et technologiques reconnues) et une situation financière maîtrisée, CS Group continue à déployer son plan de transformation pour lui permettre d'atteindre ses objectifs :

-une politique M&A comme accélérateur de développement,

-une R&D différenciante, utilisée comme levier stratégique,

-un commerce unifié pour supporter une croissance organique accélérée,

-une gestion opérationnelle irréprochable,

-une politique RH alignée à ses enjeux de croissance et d'excellence.

Au plan économique, le plan "Vision 2024" a pour objectifs d'atteindre en 2024 :

-un chiffre d'affaires de 400 ME, soit 18% de croissance annuelle (9% en organique + 9% en croissance externe),

-une marge opérationnelle de 9%,

-un Free Cash-Flow organique annuel supérieur à 15 MEUR sur la période 2021-2024.

La présentation détaillée du Plan "Vision 2024" sera également faite lors de la réunion SFAF du lundi 7 juin à 10h00 et sera disponible sur le site internet du groupe.