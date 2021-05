CS Group : en douceur

(Boursier.com) — CS Group reste stable sur les 4,45 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé la nomination de Laurent Gilles (48 ans) en qualité de Directeur Administratif et Financier Groupe. Il remplace Nicolas Duchemin que CS Group remercie fortement pour son implication, particulièrement au cours de l'exercice 2020 . Laurent Gilles rejoint le Comité Exécutif de CS Group.

Rappelons que Laurent Gilles a évolué dans différentes entreprises comme Capgemini au sein des fonctions contrôle de gestion, Avanade (filiale d'Accenture et Microsoft) et NextiraOne France, où il a occupé des fonctions de CFO dans des contextes de développement ou de transformation. Récemment, il était Directeur des opérations en charge de la DAF chez Sharp France. Il a également piloté des opérations de M&A et de financement.

"La transition devrait s'opérer en douceur, sans conséquence sur l'opérationnel ni sur l'annonce du nouveau plan stratégique à horizon 2024 prévue le 4 juin" commente Portzamparc qui reste en attendant à "renforcer" avec un cours cible de 4,90 euros...