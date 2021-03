CS Group : du positif...

(Boursier.com) — CS Group monte de 2% à 4,63 euros ce lundi en bourse de Paris. Compte tenu du ralentissement économique général lié à la crise sanitaire, le chiffre d'affaires annuel consolidé du groupe s'est établi à 209,3 ME, en retrait de 8,9%. Après deux années de forte croissance, les prises de commandes s'établissent à 188,7 ME, en retrait de 37,3% par rapport à 2019. Le carnet de commandes du groupe reste solide à plus de 18 mois de chiffre d'affaires. La mise en place d'un plan d'actions énergique a permis d'enregistrer un rebond de la rentabilité opérationnelle au second semestre 2020 à 5,5% du chiffre d'affaires contre 0,2% au premier semestre 2020.

Sur l'ensemble de l'exercice, la rentabilité opérationnelle s'établit à 2,9% du chiffre d'affaires. Compte tenu des autres charges et produits opérationnels (-6,3 ME), intégrant les coûts de restructuration et de transformation ainsi que les surcoûts liés à la crise Covid-19, le résultat opérationnel ressort à -0,9 ME.

Après prise en compte du résultat financier de -4,5 ME (-4,8 ME en 2019), le résultat net s'établit à -7,5 ME. A fin décembre 2020, les capitaux propres sont de 63,9 ME (contre 71,4 ME à fin décembre 2019). Pour la 2ème année consécutive, l'exercice a enregistré une forte génération de Free Cash-Flow de 25,7 ME, qui résulte d'une nette amélioration du BFR et d'une maîtrise des investissements. L'endettement économique devient positif de 15,4 ME (versus -5,4 ME en 2019), après prise en compte du factor déconsolidant (7,4 ME) et des créances non financées de CIR et CICE (22,1 ME).

Le groupe a bénéficié des mesures gouvernementales de soutien aux entreprises, avec notamment la mise en place de Prêts Garantis par l'Etat pour un montant total de 31 ME, qui a contribué à renforcer la liquidité du groupe et facilitera son rebond dès 2021. Ainsi, le groupe enregistre une solide position de trésorerie nette de 76,4 ME au 31 décembre 2020 contre 30,5 ME au 31 décembre 2019.

Le chiffre d'affaires de l'activité Cybersécurité est en retrait de 13,7% au cours de l'exercice par rapport à 2019.

Compte tenu du contexte, les projets d'intégration de systèmes sécurisés et de Conseil ont été décalés. Par ailleurs, le recours au télétravail massif durant les deux confinements a impacté l'activité alors que l'organisation était insuffisamment structurée pour y faire face.

A la fin de l'exercice, le groupe a amplifié l'intégration opérationnelle de cette activité, en procédant à une modification de la gouvernance de cette activité pour passer d'un mode PME autonome à celui d'une Business Unit d'une Entreprise de Taille Intermédiaire pour la mise sous contrôle des process et des projets. L'effet volume combiné à la mise sous contrôle du "delivery" et aux investissements technologiques et commerciaux ont affecté temporairement la rentabilité opérationnelle qui s'établit à 1,7% du chiffre d'affaires. L'activité est aujourd'hui en ordre de marche pour bénéficier de la croissance sur ce marché de la cybersécurité.

Au cours de cet exercice, le groupe a poursuivi avec vigueur le déploiement de plans d'actions et d'amélioration structurants pour accompagner la reprise de l'activité. Les perspectives 2021 sont encourageantes, confortées par un début d'année dynamique. Elles permettront d'aborder une nouvelle phase de développement du Groupe. Le plan stratégique à horizon 2024 sera présenté d'ici la prochaine Assemblée Générale Mixte du 4 juin prochain. Publication contrastée selon les activités et les éléments. "Nous retenons globalement du positif de cette publication en ce qui concerne les perspectives du groupe mais, après le rebond boursier du titre de 25%, nous restons pour le moment à 'Conserver' sur le dossier" commente Portzamparc. De son côté, Oddo BHF a remonté sa cible de 3,5 à 4,2 euros en restant 'neutre'.