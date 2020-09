CS Group : démonstration réussie de lutte anti-drone dans un contexte opérationnel

(Boursier.com) — Conformément à sa roadmap technologique dans le domaine de la lutte anti-drone, CS Group a démontré la semaine dernière à Brétigny (site du Cluster drone en Ile de France) la pertinence de sa solution BOREADES en intégrant en moins de 6 semaines plusieurs senseurs et différents systèmes de commandement et de contrôle (C2), avec une très bonne lisibilité des informations obtenues permise notamment par de l'intelligence artificielle embarquée.

Plusieurs scénarios ont été présentés (préparé sur la base du système de simulation sur étagère de CS Group), qui ont permis de tester la qualité de l'IHM, les capacités de détection de 3 radars interconnectés (longue, moyenne et courte portée) et la pertinence du traitement de données de trois centres de commandement & de contrôle reliés.

A cette occasion, CS Group a intégré avec succès le radar Giraffe 1X du groupe Saab. Il s'agit d'une première qui a permis d'évaluer les performances du Giraffe 1X et son apport en termes de capacité longue portée à la solution de lutte anti-drone de BOREADES.

Dans la continuité de cette démonstration, une première évaluation opérationnelle intégrant le radar Giraffe 1X au système BOREADES en zone urbaine très dense a également été menée par CS Group et Saab, avec des résultats prometteurs.

CS Group s'attache à poursuivre le développement de la solution BOREADES, autour des piliers suivants :

-Développement agile et incrémental par "briques", livrables en cycles très courts pour répondre aux besoins opérationnels ;

-Capacité à intégrer tout type de capteur / effecteur avec des engagements de délais et de performance : "lutte anti-drone en architecture ouverte" ;

-Différenciation par l'intelligence du traitement des données collectées, y compris artificielle ;

-Interopérabilité avec les systèmes de commandements, autres C2 de lutte anti-drone et systèmes UTM (UAV Traffic Management).

CS Group est engagé dans la lutte anti-drone depuis 5 ans et assure une veille technologique active et permanente afin de répondre au mieux à l'évolution de la menace drone et aux besoins opérationnels.