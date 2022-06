CS Group : de retour d'assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale de CS GROUP, réunie ce jour, a ratifié la cooptation par le Conseil d'Administration de M. Blaise Jaeger, en qualité d'administrateur, en remplacement de M. Patrice Mignon dont le mandat arrivait à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale.

Blaise Jaeger, 58 ans, est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace. Entre 1986 et 1995, il a assuré différentes fonctions au sein de la Délégation Générale pour l'Armement, notamment celle de Directeur adjoint du programme d'observation spatiale Helios. En 1995, il a rejoint la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement, au ministère des Affaires étrangères. Il a depuis 1997 poursuivi sa carrière dans l'industrie, notamment comme directeur des télécommunications de Thales Alenia Space, comme directeur général de Thales Communications puis en 2010 en tant que directeur général adjoint de Thales et président de Thales International et enfin en 2013 comme directeur de la division Aerospace et Défense de Cap Gemini. Il s'est engagé dans l'entrepreneuriat depuis 2015 et a créé plusieurs sociétés dans le domaine des services financiers appliqués à l'immobilier, et du tourisme.

L'Assemblée Générale a, par ailleurs, voté le versement d'un dividende de 4cts d'euro par action qui sera mis en paiement le 29 juillet 2022.