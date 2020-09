CS Group : baisse limitée

(Boursier.com) — Après deux années de forte croissance, la situation sanitaire internationale dégradée a freiné les prises de commandes de CS Group au 1er semestre à 81,2 millions d'euros (126,7 ME au 1er semestre 2019). Le plan de rebond commercial engagé dès le début de la crise vise à remonter le ratio de book-to-bill sur l'ensemble de l'exercice, sachant que le carnet de commandes reste solide à 16,7 mois de chiffre d'affaires.

Le 1er semestre a été intense sur le plan opérationnel avec : l'arrivée de Marie de Saint Salvy en qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Opérations ; la gestion active de la crise COVID-19 et la forte mobilisation pour en contenir l'impact sur l'activité du groupe ; la mise en oeuvre d'actions énergiques pour intégrer les activités de Diginext, absorbé juridiquement en mai dernier.

La rentabilité opérationnelle a ainsi été impactée par la sous-activité et par la mise sous contrôle des programmes du périmètre ex-Diginext, pour répondre soit à des difficultés d'avancement soit à l'attente d'autorisations liées à la réglementation ITAR. La rentabilité opérationnelle s'établit ainsi à 0,2 ME soit 0,2% du chiffre d'affaires (4,8% au 1er semestre 2019). Le résultat opérationnel, à -3,4 ME, tient compte notamment des coûts de restructuration (1,7 ME) et des surcoûts liés à la crise sanitaire (0,6 ME).

Après prise en compte du résultat financier de -2,3 ME (-2,6 ME en S1 2019), le résultat net est ressorti à -6,8 ME.

A fin juin 2020, les capitaux propres s'établissaient à 64,4 ME (71,4 ME à fin décembre 2019).

L'exercice a été marqué par une génération de Free Cash-Flow positive de 11,7 ME, en partie liée à une bonne maîtrise du BFR, en amélioration de 6 ME.

Perspectives

L'effectif social de CS Group, au 30 juin, s'établit à 2.074 collaborateurs en croissance de +1,6% par rapport au 30 juin 2019. Le groupe poursuit ses recrutements (189 sur S1 2020) pour renforcer ses compétences clés (architectes, chefs de projets, data scientists, consultants en cybersécurité).

Le groupe a obtenu, au cours du 3ème trimestre 2020, de l'ensemble de ses partenaires bancaires des Prêts Garantis par l'Etat (PGE) d'un montant global de 31 ME, lui permettant de poursuivre le déploiement de son plan Ambition 2021.

Si les objectifs de croissance interne et externe de l'activité pour 2021 restent soumis aux incertitudes de l'évolution de la crise sanitaire et économique, la priorité est donnée à l'atteinte de l'objectif de marge opérationnelle de 8%. A plus court terme, le groupe anticipe des perspectives encourageantes pour le second semestre 2020.