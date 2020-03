CS Group affiche une rentabilité opérationnelle à 6,1% du CA

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel consolidé du de CS Group s'est établi à 230 ME sur l'exercice écoulé, en croissance globale de 14,1%. La croissance annuelle organique ressort à 4,6%, portée par une accélération au second semestre 2019 à près de 11% tant en France qu'à l'export.

Les prises de commandes de l'exercice 2019 s'établissent à 300,9 ME, en forte progression sur celles de 2018 (+23,2%), elles-mêmes en forte croissance par rapport à l'année précédente. Le ratio de 'book-to-bill' s'établit à plus de 130% et le carnet de commandes global du groupe progresse à 17,5 mois d'activité.

La mise en place d'actions énergiques a permis à la rentabilité opérationnelle du second semestre 2019 de progresser à 7,3% du chiffre d'affaires, contre 4,8% au premier semestre 2019. Sur l'ensemble de l'exercice, la rentabilité opérationnelle s'établit à 6,1% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel à 10,2 ME représente 4,4% du chiffre d'affaires.

Après prise en compte du résultat financier de -4,8 ME (-2,5 ME en 2018), le résultat net ressort à 3 ME.

A fin décembre 2019, les capitaux propres progressent à 71,4 ME (contre 66,4 ME à fin décembre 2018), et intègrent l'impact favorable de la conversion d'obligations convertibles à leur échéance de juillet 2019.

L'exercice a été marqué par une génération de Free Cash-Flow positive de 18,4 ME, en partie liée à une bonne maîtrise du BFR, en amélioration de 5,4 ME.

Ainsi, l'endettement économique au 31 décembre 2019, après prise en compte du factor déconsolidant (8,2 ME) et des créances non financées de CIR et CICE (19,2 ME), a été réduit à 5,5 ME. La trésorerie nette s'élevait à 30,5 ME au 31 décembre 2019, contre 23,4 ME au 31 décembre 2018

Perspectives

Après un premier semestre contrasté en termes de performances, le groupe a su se mobiliser sur le deuxième semestre et s'est consacré avec vigueur au déploiement de plans d'actions d'amélioration structurants. "La dynamique globale enregistrée tant en prises de commandes qu'en chiffre d'affaires et en rentabilité opérationnelle au second semestre 2019 démontre la pertinence du positionnement du groupe et l'efficacité des actions engagées, avant l'irruption de la crise Covid-19, pour assurer l'atteinte des objectifs du plan Ambition 2021" commente la direction.

Point de situation liée à l'épidémie du COVID-19

CS Group a immédiatement actionné son plan de continuité d'activité dans l'ensemble des pays dans lesquels il est implanté. Le télétravail a été généralisé pour assurer la sécurité de ses collaborateurs et, dans tous les cas possibles, la continuité de service auprès de ses clients. Pour autant, un certain niveau de perte d'activité ne pourra être évité.

Afin d'en minimiser l'impact, le groupe va mettre en oeuvre l'ensemble des mesures compensatoires prévues dans le cadre de la politique de soutien aux entreprises déployée par l'Etat, telles que le recours à l'activité partielle et la mobilisation de lignes de financement auprès des banques partenaires du groupe.

Cependant, les incertitudes entourant l'environnement macroéconomique à la suite de l'épidémie de COVID-19 ne permettent pas d'évaluer à ce stade l'impact de cette crise sur les objectifs communiqués au titre du plan 'Ambition 2021'.