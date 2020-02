CS Group : accélération confirmée

(Boursier.com) — CS bondit de 9,5% ce lundi à 4,75 euros, alors que le chiffre d'affaires annuel consolidé du groupe s'est établi à 230 millions d'euros, en croissance globale de +14,1%. La croissance annuelle à périmètre comparable ressort à +4,6%, portée par une accélération au second semestre 2019 à près de 11% par rapport à 2e semestre 2018. Cette bonne dynamique a été observée tant en France qu'à l'export.

Les prises de commandes de l'exercice 2019 s'établissent à 300,9 ME, en forte progression sur celles de 2018 (+23,2%), elles-mêmes en forte croissance par rapport à l'année précédente. Le ratio de 'book-to-bill' est ressorti à plus de 130% et le carnet de commandes global du groupe progresse à 17,5 mois d'activité.

Plan Ambition 2021

Après un 1er semestre contrasté en termes de performances, le groupe a su se mobiliser sur le 2e semestre et s'est consacré avec vigueur au déploiement de plans d'actions d'amélioration structurants. La dynamique globale enregistrée tant en prises de commandes qu'en chiffre d'affaires au second semestre 2019 démontre la pertinence du positionnement du groupe et l'efficacité des actions engagées pour assurer l'atteinte des objectifs du plan Ambition 2021 , a commenté le management.

"L'accélération de la croissance organique que nous attendions pour 2020 s'est produite dès le S2 2019" commente Portzamparc qui souligne que celle-ci s'inscrit dans la lignée de solides prises de commandes depuis maintenant trois ans, en particulier en 2019 (book-to-bill de 1,31x). "Alors qu'il a également bien avancé sur ses chantiers internes (fusion DES/Diginext, upgrade IT, renforcement des commerciaux export, etc), le groupe nous semble maintenant en ordre de marche" poursuit l'analyste qui est passé de 'Conserver' à 'Acheter' avec un objectif de cours ajusté de 4,6 à 5,7 euros.