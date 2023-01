(Boursier.com) — CS Group a finalisé l'acquisition de 100% du capital de HE SPACE. Classé meilleur fournisseur de l'ESA dans les domaines d'activité de l'ingénierie des composants, de l'observation de la Terre, de la communication et sensibilisation, des structures, de l'ingénierie thermique et des essais environnementaux, HE SPACE devrait réaliser en 2022 un chiffre d'affaires de l'ordre de 28 ME, en croissance d'environ 16% par rapport à 2021, avec un EBIT estimé à plus de 6%, et compte plus de 270 collaborateurs.

CS GROUP qui figure déjà parmi les 5 premiers acteurs européens de l'ingénierie spatiale et couvre tous les domaines du spatial (observation de la terre, navigation, telecoms, sciences et exploration), tout au long du cycle de vie des systèmes de ses clients (études amont, développement et recette de systèmes, exploitation et intelligence dans la valorisation des données), renforce ainsi sa présence européenne.

Le nouvel ensemble ainsi constitué affiche donc dans le domaine spatial près de 800 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 90 ME, réparti pour 50% en France et 50% en Europe (Pays-Bas, Allemagne Espagne et Royaume-Uni), avec une présence renforcée auprès des organisations institutionnelles telles que les agences ESOC et ESTEC de l'ESA, EUMETSAT et des industriels tels qu'Airbus, Thales et OHB.

"Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir les équipes de HE SPACE au sein de CS GROUP pour bâtir ensemble l'un des leaders européens de l'ingénierie spatiale. Cette acquisition s'inscrit dans la droite ligne des objectifs de notre plan stratégique Vision 2024, en phase avec le projet industriel de rapprochement que nous menons avec Sopra Steria. Nos équipes ainsi réunies auront à coeur d'accompagner nos clients européens dans la réussite de leurs missions", a déclaré Eric Blanc-Garin, Directeur Général de CS GROUP.

Le groupe rappelle que l'acquisition se fait sur la base d'une Enterprise Value de 11,5 ME, financée avec la trésorerie disponible du groupe.