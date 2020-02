CS Group : 4,6% de croissance annuelle organique malgré un 1er semestre contrasté

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel consolidé de CS Group s'établit à 230 millions d'euros, en croissance globale de +14,1%. La croissance annuelle à périmètre comparable ressort à +4,6%, portée par une accélération au second semestre 2019 à près de 11% par rapport à 2e semestre 2018. Cette bonne dynamique a été observée tant en France qu'à l'export.

Pour l'activité Défense, Espace et Sécurité Publique, le groupe a enregistré une croissance de +10,9% par rapport à 2019 (+7,8% à périmètre comparable). Le chiffre d'affaires s'établit à 109,1 ME, et les prises de commandes ont crû de +20,8%, portant le ratio de book-to-bill à 152%. L'activité Aéronautique, Energie & Industrie dégage 54,8 ME de chiffre d'affaires (-2,9% sur l'année). Après un 1er semestre difficile, Diginext enregistre une nette amélioration au 2e semestre, avec une stabilisation de son chiffre d'affaires et un rebond de ses prises de commandes (+20,7% versus 2e semestre 2018). Diginext compte sur l'année pour 24 ME, en recul de -7,3%. La Cybersécurité enregistre un rebond significatif au 2e semestre tant en prises de commandes (+21,1% versus 2e semestre 2018) qu'en chiffre d'affaires (+27,1% versus 2e semestre 2018). Ainsi sur l'ensemble de l'exercice 2019, la croissance annuelle organique s'est établie à près de 13% pour 44,6 ME de chiffre d'affaires de la Cybersécurité en 2019.

Les prises de commandes de l'exercice 2019 s'établissent à 300,9 ME, en forte progression sur celles de 2018 (+23,2%), elles-mêmes en forte croissance par rapport à l'année précédente. Le ratio de book-to-bill s'établit à plus de 130% et le carnet de commandes global du groupe progresse à 17,5 mois d'activité.

Plan Ambition 2021