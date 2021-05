"Cryptos" : Coinbase rechute sous son cours d'introduction

(Boursier.com) — La première plateforme américaine d'échange de crypto-monnaies, Coinbase, cotée depuis à peine un mois à Wall Street, a été emportée ces derniers jours par la tempête qui a frappé les principales crypto-monnaies. Le titre a encore abandonné 3,9% lundi, revenant à 248,24$, retombant pour la première fois en-dessous de son cours d'entrée en Bourse à la mi-avril (250$).

Le titre a abandonné plus de 18% en 5 séances. Par rapport à son plus haut, tout près de 430$ en séance lors des premières cotations en Bourse le 14 avril dernier, Coinbase a même plongé de plus de 40%.

La société basée à Wilmington, dans le Delaware, vient pourtant d'afficher des résultats en forte hausse au 1er trimestre, profitant de l'envolée des cours des "cryptos". Mais les investisseurs craignent que la récente chute des cours ne pèse lourdement sur les comptes à venir, l'essentiel des échanges sur Coinbase étant concentré sur le Bitcoin et l'Ether, deux monnaies virtuelles dont le cours a plongé ces derniers jours.

Des chutes de 20% à 30% pour les principales crypto-monnaies

L'univers ultra-spéculatif des crypto-monnaies a été secoué ces derniers jours par de brutales rechutes, notamment sur le Bitcoin, l'Ether et le Dogecoin, sur fond de tweets parfois contradictoires d'Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX concernant ce type d'investissement.

Le Bitcoin a pris un nouveau coup de massue ce week-end, après un nouveau tweet d'Elon Musk qui semblait indiquer que Tesla pourrait revendre une partie des bitcoins qu'il a placés récemment dans sa trésorerie... Malgré les dénégations de Musk, le Bitcoin, qui évoluait à plus de 64.000$ à la mi-avril, est tombé dimanche sous 43.000$ et cotait lundi soir environ 44.000$, en baisse de 4% sur 24h sur la plateforme Bitfinex. La première crypto mondiale a flanché de plus de 30% en un mois, ramenant sa capitalisation autour de 827 milliards de dollars. Le 13 mai, Musk avait terrassé le Bitcoin en déclarant que sa production était trop polluante.

De son côté, l'Ether, la 2e crypto-monnaie mondiale, cédait lundi soir 3,3% autour de 3.369$ (en perte de 22% par rapport son record de 4.330$ le 12 mai dernier) et le Dogecoin perdait 3,5% à 0,4910$, en chute de plus de 30% sur son plus haut de 0,72$, le 8 mai dernier. Le Dogecoin, créé initialement comme une blague en 2013 par deux ingénieurs, a récemment flambé, notamment soulevé par des tweets du même Elon Musk, qui a affirmé que le "Doge" était sa crypto "favorite". Face à l'engouement pour cet Altcoin, Coinbase a indiqué jeudi dernier qu'il allait proposer à ses clients de négocier le Dogecoin dans un délai de 6 à 8 semaines.