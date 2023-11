Crypto Blockchain Industries va lancer l'application 'Football at AlphaVerse'

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries (CBI) lancera prochainement son application mobile 'Football at AlphaVerse' sur plateformes mobiles. Cette application mobile couvrira le football au niveau mondial. Elle a pour vocation d'offrir une série de fonctionnalités combinant les actualités, les matchs en live, les forums de discussions publics ou privés et la création de communautés. Elle permettra aux utilisateurs du monde virtuel et aux fans de football d'enrichir leur expérience utilisateur.

Cette application offrira différentes fonctionnalités : création d'un compte avec Football at AlphaVerse et synchronisation des profils des utilisateurs ; sélection des contenus et actualités ; suivi de matchs live ; forums de discussion publics ; groupes de discussion privés, similaires aux applications de chat ; création de communautés.

L'intelligence artificielle sera utilisée notamment pour la recherche des articles, la prévention et le contrôle du contenu, la génération automatisée des mots-clés et la suggestion des communautés à créer en fonction des centres d'intérêt des utilisateurs.

Cette application représente une nouvelle étape dans le développement de l'univers AlphaVerse.

La première soumission technique aux plateformes de distribution interviendra d'ici la fin de l'année 2023, pour un lancement dès l'obtention des approbations requises.