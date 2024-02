Crypto Blockchain Industries : va attribuer des BSA gratuits à ses actionnaires

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries (CBI) développe AlphaVerse, un univers virtuel ouvert et connecté, qui regroupe de nombreux mondes dans le domaine de la musique, des jeux vidéo, des arts digitaux et des associations et organisations caritatives et qui s'étend désormais à l'univers du football. Dans ce contexte, CBI lance une opération d'attribution gratuite de BSA à tous les actionnaires. Ces bons sont de deux ordres : les bons de souscription d'actions de catégorie A (BSA A) et les bons de souscription d'actions de catégorie B (BSA B). Les BSA A et les BSA B sont collectivement dénommés les BSA.

Les BSA seront attribués gratuitement à tous les actionnaires à raison de 1 BSA par action détenue. Chaque titulaire de BSA pourra exercer 100 % des BSA qu'il détient.

Les caractéristiques des deux types de BSA sont les suivantes...

- Pour les BSA A : 1 action existante donne droit à 1 BSA, et 50 BSA donnent droit à la souscription de 1 action nouvelle à un prix unitaire d'exercice de 0,40 euro. La période de souscription sera ouverte du 13 mars 2024 au 30 juin 2024 (inclus).

- Pour les BSA B : 1 action existante donne droit à 1 BSA, et 50 BSA donnent droit à la souscription de 1 action nouvelle à un prix unitaire d'exercice de 0,60 euro. La période de souscription sera ouverte du 13 mars 2024 au 31 mars 2025 (inclus).

Il est précisé que les BSA A et les BSA B ne sont pas fongibles. En d'autres termes, l'actionnaire ne peut pas combiner l'utilisation des BSA A avec des BSA B.

Cette opération permettra de mieux associer les actionnaires au développement d'AlphaVerse ; de saisir des opportunités de développement de nouveaux jeux en partenariat avec des studios externes et/ou de procéder à des acquisitions ciblées de sociétés de la blockchain ou pouvant s'y développer ; d'augmenter le flottant de l'entreprise et ainsi d'élargir la base d'actionnaires.