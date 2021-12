Crypto Blockchain Industries : une première offre limitée de NFTs pour le monde virtuel Atari au sein d'Alphaverse

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries annonce le lancement d'une offre limitée de NFTs constituée de propriétés dans le monde virtuel d'Atari rattaché au hub central d'AlphaVerse, le metaverse de CBI.

AlphaVerse met à disposition un total de 40 appartements virtuels de l'Alphaverse d'Atari sous forme de NFT, ils seront situés au sein de l'AlphaVerse principal dans le quartier virtuel Atari. Ces NFTs seront disponibles à la vente via Opensea.io et Venly, avec 20 NFTs sur Opensea disponibles uniquement contre des token Atari, et 20 sur Venly disponibles contre des WETH. Ces premières ventes se feront par le biais d'un processus d'enchères se terminant le 23 décembre 2021. D'autres NFT de marque Atari Alphaverse seront mis en vente début 2022, sur la Smart Chain de Binance.

AlphaVerse, le produit principal du Metaverse de CBI, devrait être lancé à l'été 2022 et comprendra divers univers axés sur la musique, les artistes et les marques, y compris un quartier virtuel AlphaVerse dédiée à la marque Atari.

Fondé par Frédéric Chesnais, précédemment président-directeur général et principal actionnaire de la société de jeux phare Atari, AlphaVerse intégrera des NFT et des produits technologiques basés sur la blockchain sous diverses formes de divertissement. AlphaVerse est construit pour être un hub centralisé d'univers Metaverse (ou quartiers virtuels), où les consommateurs peuvent acheter des parcelles de terrain, des bâtiments, des maisons et d'autres éléments virtuels présentés comme des NFT, qui assurent des transactions sécurisées et une propriété numérique sûre.