Crypto Blockchain Industries : succès de la vente de la première collection de NFTs pour United at Home

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries (CBI) annonce le succès de la première offre exclusive de NFTs au bénéfice de l'initiative caritative United at Home, cofondée et soutenue par David Guetta, producteur de musique et DJ français mondialement connu, ainsi que le lancement de nouveaux NFTs et les premières ventes de Crystal, la devise de fonctionnement du monde AlphaVerse.

La première collection de NFTs dédiée aux programmes caritatifs soutenus par United at Home et opérables au sein de Beat AlphaVerse a permis de lever plus de 250.000$ en quelques heures, et de nouvelles collections sont disponibles.

En partenariat avec Blockchain Artists Agency et Beat AlphaVerse, le metaverse musical créé par AlphaVerse, United at Home et David Guetta ont levé plus de US$250,000 en quelques heures sur Opensea. En outre, certains NFTs ont été réservés pour divers programmes caritatifs, et ces NFTs feront l'objet d'enchères au profit de ces organismes lors de leurs galas de bienfaisance. De nouvelles collections sont en phase de lancement pour ces programmes caritatifs.

Cette initiative a permis d'engager le lancement d'AlphaVerse au bénéfice d'organisations caritatives, avec une offre très sélective de NFTs. Compte tenu du caractère caritatif de cette vente, le groupe CBI conserve une part faible (moins de 20%) de cette levée.

Nouvelles collections et préparation des pré-ventes de NFTs pour l'Atari AlphaVerse

AlphaVerse entre désormais dans une nouvelle phase commerciale. De nouveaux terrains, maisons, appartements et autres NFTs ont été sélectionnés dans AlphaVerse The Hub et Beat AlphaVerse pour une offre qui démarrera le 24 novembre 2021 sur Opensea et Venly, puis sur de nouvelles places de marché.

Par ailleurs, AlphaVerse finalise les premières initiatives liées aux pré-ventes de NFTs d'Atari AlphaVerse pour Noël 2021.

Premières ventes de Crystal, crypto-devise de fonctionnement du metaverse AlphaVerse

Le metaverse AlphaVerse fonctionnera avec différentes crypto-devises dont une crypto-devise dénommée "Crystal" (CRYS), 600 millions d'unités CRYS ayant été créées. CRYS fonctionne sur Binance Smart Chain (BCS). L'objectif est de procéder à un lancement graduel de CRYS, au fur et à mesure des phases de développement d'AlphaVerse.

Dans ce cadre, CBI a procédé à la vente des premières crypto-devises CRYS sur la base d'une valorisation initiale de US$50 millions et a conclu une vente ferme de 3.000.000 CRYS pour 250.000$ avec des acheteurs qualifiés. Le prix d'achat (ETH) a été reçu par CBI. CBI conserve l'intégralité de ce prix de cession, aucune royauté n'étant à reverser. CBI initiera l'échange de ces fonds contre des euros ou autres devises classiques dans les meilleurs délais.

Plusieurs négociations sont en cours pour des ventes de CRYS. Le closing est prévu pour début décembre 2021 et un reporting complet sera communiqué lors de la présentation, le 15 décembre 2021, des comptes semestriels de CBI arrêtés au 30 septembre 2021. L'objectif de CBI est de maximiser la valorisation unitaire de CRYS, crypto-devise de fonctionnement d'AlphaVerse.