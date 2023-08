Crypto Blockchain Industries signe un accord de partenariat avec Norwich City FC

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries annonce un partenariat avec Norwich City FC. Grâce à cette collaboration, CBI et Norwich City F.C. aspirent à révolutionner la manière dont les clubs de football interagissent avec leurs supporters. Ils collaboreront pour construire "Football at AlphaVerse", un monde 3D novateur qui connecte les clubs de football et leurs supporters fervents.

Ce partenariat entre CBI et Norwich City FC marque une étape importante dans l'évolution de l'engagement des fans dans le football. En exploitant la puissance de la blockchain et des environnements numériques, les deux entités souhaitent créer une plateforme immersive et interactive qui redéfinira l'expérience des supporters.

Football at AlphaVerse est un écosystème numérique vaste, conçu pour rapprocher les fans du coeur du club qu'ils aiment. Sur cette plateforme, les supporters pourront rester informés, interagir avec leur équipe favorite et explorer différents espaces virtuels. Les fans auront l'opportunité de découvrir une réplique 3D du mythique stade Carrow Road, accédant à des zones normalement inaccessibles au public. Cet univers immersif offre aux fans de football de nombreuses expériences, telles que la connexion avec d'autres supporters, la collecte d'actifs numériques précieux, et l'accès à une gamme de récompenses réelles, comme des billets de match et des maillots. La plateforme proposera également des événements virtuels, des rencontres et d'autres contenus exclusifs, offrant un aperçu unique des coulisses du club.