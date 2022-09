Crypto Blockchain Industries : ouverture du Hub de l'AlphaVerse

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries (CBI) annonce que l'ouverture du Hub de l'AlphaVerse est intervenue le 20 septembre pour une centaine de premiers utilisateurs issus de la communauté.

Lors de cette phase de test d'environ 7 jours les utilisateurs découvrent l'intégralité du hub et les premières arènes dédiées aux jeux vidéo, à la musique et aux arts digitaux. Ils ont l'occasion de se familiariser avec les principales fonctionnalités d'AlphaVerse : créations de compte et d'avatars, téléchargement et streaming de vidéo, créations de maisons communautaires, outils communautaires (chat, forum), etc.

Cette première phase de test permettra de collecter les retours des utilisateurs et d'intégrer des améliorations et d'adapter le développement d'AlphaVerse. Plusieurs phases de testes successives vont se dérouler cet automne 2022. Les ventes de NFTs dans l'AlphaVerse démarreront également durant cette période.