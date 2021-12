Crypto Blockchain Industries : léger bénéfice au premier semestre

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries a annoncé ses résultats préliminaires du premier semestre 2021-2022, clos fin septembre, avec un modeste bénéfice net sur la période. Le groupe évoque en outre une "accélération significative de la croissance" avec, à ce jour, des ventes de NFT et de jetons dans le 'métaverse' supérieures à 2,5 millions de dollars depuis novembre 2021.

Les faits marquants du premier semestre 2021-2022 comprennent la réalisation de l'apport en nature d'actifs à la Société, les préparatifs liés aux premières ventes NFT de novembre, la signature de contrats de licence de tiers en vue de leur exploitation dans le métaverse, telles que la licence Atari, ainsi que la création de 600 millions d'unités et les premières ventes de Crystal - cryptomonnaie Smart Chain de Binance qui sera utilisée dans AlphaVerse (...).

Le compte de résultat consolidé pro forma au 30 septembre fait ressortir un chiffre d'affaires de 0,47 ME contre 0,29 ME un an plus tôt. Le bénéfice d'exploitation se situe à 0,13 ME sur le semestre clos et le bénéfice net part du groupe à 0,1 ME.

Le métaverse a eu une activité très limitée sur la période, ajoute le groupe, "car l'activité de vente des NFT a principalement débuté en novembre".

Pour l'exercice, l'objectif principal est de faire d'AlphaVerse l'un des principaux projets de métaverse à venir, en développant davantage de jeux, en assurant une diversification au travers de nouvelles licences de tiers et en jetant les bases qui feront de Crystal une cryptomonnaie de premier plan.

Le groupe fait également état d'un projet de division de la valeur nominale de l'action par 10, division qui devrait prendre effet en janvier 2022.