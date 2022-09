Crypto Blockchain Industries : Le métaverse "AlphaVerse" ouvrira le 20 septembre

(Boursier.com) — CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES annonce l'ouverture du Hub de l'AlphaVerse qui interviendra le 20 septembre 2022 pour de premiers utilisateurs issus de la communauté.

Frédéric Chesnais, Président - Directeur-général de CBI, a déclaré : "Nous sommes fiers de pouvoir ouvrir cette première version test du Hub de l'AlphaVerse à nos premiers joueurs, conformément à notre stratégie annoncée et aux engagements pris auprès de notre communauté et de nos actionnaires. Ce lancement est le fruit du travail de nos équipes techniques et marketing. Il marque le lancement d'une nouvelle phase de collaboration ouverte, d'échanges avec les utilisateurs avec pour objectif d'ouvrir tous les univers AlphaVerse et de figurer parmi les métaverses les plus utilisés au monde".

CBI : Stratégie de développement d'un métaverse connecté et ouvert

Le coeur de l'activité de CBI est aujourd'hui centré sur le développement de l'AlphaVerse, un monde numérique (métaverse), développé sur la blockchain. Le métaverse de CBI entend proposer des expériences plus riches et variées que les jeux vidéo traditionnels.

AlphaVerse ambitionne de devenir LA porte d'entrée dans les mondes des métaverses, d'où son nom en référence à "Alpha" ("Un" en grec).

Véritable plateforme d'échange et de partage, l'AlphaVerse est conçu autour d'une place centrale, le "Hub", qui connecte de nombreux univers dans le domaine des jeux et du divertissement. Certains univers sont développés par CBI pour son propre compte, d'autres sont développés par CBI en association avec des partenaires, et d'autres par des tiers en vue d'être reliés à l'AlphaVerse au travers du Hub. CBI a aujourd'hui axé ses contenus sur les jeux vidéo et le divertissement, notamment la musique et les arts numériques, des centres d'intérêt regroupant de larges communautés, et a également développé un modèle original permettant le financement d'initiatives caritatives.

Les univers proposent des expériences de jeux et d'interaction, de partage et de création de contenu et d'échanges. Les visiteurs et les joueurs pourront notamment créer, partager, commercialiser des contenus à l'intérieur d'AlphaVerse au travers de NFTs et de crypto-monnaies, mais aussi à l'extérieur sur diverses plateformes blockchain.

Les projets de CBI incluent, outre le métaverse, le développement et la commercialisation de jetons non fongibles ("NFTs") et de cryptomonnaies, et notamment Crystal, la cryptomonnaie d'AlphaVerse, dont 600 millions d'unités ont été créées avec de premières ventes privées déjà complétées, et plus généralement l'investissement dans des projets liés aux technologies blockchains.

Objectifs de l'ouverture de l'AlphaVerse le 20 septembre 2022

Avec cette première phase, accessible uniquement sur invitation, AlphaVerse entend présenter à sa communauté, à ses partenaires et à la presse un univers aux couleurs vives et dont les graphismes et la direction artistique se veulent éminemment plus poussés que ceux des métaverses actuellement accessibles.

Cette première phase sera également l'occasion de dévoiler au grand public les fonctionnalités et innovations amenées par AlphaVerse. Plutôt que de forcer l'utilisateur à vivre une expérience prédéfinie, AlphaVerse fait le choix de proposer des outils et fonctionnalités aux utilisateurs afin qu'ils puissent concevoir leur propre expérience. Les deux outils majeurs seront les maisons communautaires et les panneaux d'affichage. Les maisons communautaires sont des biens immobiliers numériques représentés sous forme de NFTs qui permettent à un utilisateur de recréer une communauté au sein du métaverse. Les maisons communautaires comprennent plusieurs étages et des appartements qui pourront être vendus par le propriétaire aux membres de sa communauté. Par ailleurs, les maisons communautaires incluent aussi des panneaux d'affichage qui seront contrôlés par l'utilisateur propriétaire de celles-ci et sur lesquels pourront être présentés des images, vidéos ou sites internet.