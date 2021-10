Crypto Blockchain Industries : Introduction en bourse

(Boursier.com) — Euronext Paris S.A. a décidé, le 21 octobre 2021, l'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris des actions ordinaires de la société CBI, selon la procédure de cotation directe. Le cours de l'action CBI (FR00140062P9 -ALCBI) a été fixé à 2 euros par action qui correspond au prix par action d'un placement privé de 2,6 ME réalisé auprès de trois investisseurs privés approuvé par le Conseil d'Administration dans sa séance du 7 octobre dernier.

Les actions détenues directement et indirectement par Frédéric Chesnais font l'objet d'un engagement de conservation signé le 8 octobre 2021 (90% de ses actions pendant 180 jours puis 75% pour les 180 jours suivants), une flexibilité étant introduite pour assurer la liquidité. Atari a une option pour acquérir 5% du capital de CBI à la valeur nominale pendant 6 mois.

CBI a décidé d'entrer en bourse afin dans un premier temps d'associer des partenaires stratégiques et industriels, développer sa notoriété et dans un second temps, pour faire appel aux investisseurs dans le cadre du financement de ses nombreux projets d'investissements autour de la technologie blockchain...

Gouvernance et indicateurs financiers

La gouvernance de CBI s'articule autour d'un Conseil d'administration composé de :

-Frédéric Chesnais (Président Directeur Général), ancien PDG et principal actionnaire d'Atari, une société phare de l'univers des jeux vidéo dont il a notamment développé les activités cryptographiques ;

-Christophe Chaix (administrateur indépendant), avec 30 ans de carrière en marketing et merchandising dans l'industrie du luxe à l'international (Hermès, Van Cleef & Arpels, Richemont, Coach, DFS) ;

-Edward Moalem (administrateur indépendant) qui contribue depuis 25 ans à adresser des sujets pointus pour des grandes entreprises de technologies notamment NewsCorp, Apple, Google ou Microsoft.

A date, le capital social est de 19.337.000 euros entièrement souscrit et libéré, composé de 19.337.000 actions, et autant de droits de vote. Il n'existe aucun instrument dilutif. Frédéric Chesnais détient directement ou indirectement 93,28% du capital de CBI.

Au cours de l'exercice 2020/2021 (1er avril 2020 au 31 mars 2021) CBI a réalisé un chiffre d'affaires de 0,49 ME, issu des 2 participations dans les jeux vidéo, pour un résultat opérationnel de 0,29 ME et un résultat net part du groupe de 0,15 ME.

Un apport en nature de différents actifs vient d'être conclu au bénéfice de CBI, portant notamment sur des disponibilités, des actions et tokens Atari, ainsi que des participations dans diverses sociétés.

Monde virtuel

CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement AlphaVerse, un monde virtuel (metaverse) basé sur la technologie blockchain qui ouvrira à l'été 2022. AlphaVerse bénéficie de licences importantes, notamment Atari. Des pré-ventes de NFTs AlphaVerse seront lancées au cours du dernier trimestre calendaire 2021.

Frédéric Chesnais, Président directeur général et fondateur de CBI a déclaré : "Je suis ravi de pouvoir me consacrer à développer des opportunités d'investissement dans la blockchain. C'est une nouvelle aventure entrepreneuriale à très long terme. Nous nous concentrons initialement sur les jeux vidéo, le développement d'un monde virtuel et les NFTs, des domaines que je connais bien ; ceci nous permettra d'établir de solides bases de développement pour accompagner l'essor de la blockchain. La cotation sur Euronext Growth Paris va nous permettre d'accroitre notre visibilité et d'associer de nouveaux partenaires stratégiques, industriels et financiers dans le cadre de nos d'investissements autour de la technologie blockchain".