Crypto Blockchain Industries focalisé sur le développement d'AlphaVerse

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries annonce ses résultats consolidés préliminaires du premier semestre de l'exercice 2022-2023, clos le 30 septembre 2022. Le chiffre d'affaires consolidé préliminaire se situe à 2,4 millions d'euros contre 0,5 million d'euros au 1er semestre 2021-2022, avec essentiellement des licences et prestations conclues avec les partenaires Chain Games et Cornucopias. Le résultat opérationnel courant est positif de 0,6 million d'euros, contre 0,1 million d'euros au 1er semestre 2021-2022. La perte nette atteint 0,7 million d'euros, reflétant la variation de la valorisation du portefeuille de cryptomonnaies. Le groupe évoque la poursuite de la stratégie de développement axée sur différents piliers du Web3.0 et d'AlphaVerse, avec la mise en place de nouveaux univers et partenariats notamment dans le football. Au 30 septembre 2022, le groupe dispose de 582,7 KE de disponibilités. La norme IFRS 16 (retraitement des contrats de location) a été appliquée et a donné lieu à la constatation d'actifs à hauteur de 2,1 ME et d'une dette de 2,13 ME.

La Société n'a pas déposé ses actifs sur une plateforme d'échange quelconque. Ces actifs sont conservés dans les portefeuilles de la Société. Les capitaux propres consolidés préliminaires, Part du groupe, s'élèvent à 16,7 ME au 30 septembre 2022. La variation est due au bénéfice de l'exercice 2021-2022, aux apports d'actifs réalisés par Ker Ventures, EURL au cours de la période, au placement privé d'actions d'octobre 2021, le tout diminué du prix de rachat du warrant émis au bénéfice du Groupe Atari, dans le cadre de l'accord du 30 mars 2022.

Pour l'exercice 2022-2023 (clos le 31 mars 2023), CBI entend continuer à développer AlphaVerse pour devenir l'un des principaux acteurs du Web3.0 au niveau mondial. Pour l'exercice 2022-2023, CBI a pour objectif de réaliser une croissance significative de sa communauté, gage de la croissance de ses activités futures. Les niveaux de chiffre d'affaires et de résultat 2022-2023 dépendront du rythme d'ouverture des univers et du degré d'avancement des pré-ventes de NFTs reliés à ces projets. Dans un contexte de marché très volatil, ces niveaux restent difficilement prévisibles à ce stade. L'ensemble des collaborateurs est focalisé sur le développement d'AlphaVerse, tant sur le plan technologique que sur la mise en oeuvre de nouveaux partenariats, en particulier dans le domaine du football.