Crypto Blockchain Industries fera don de 2% de son chiffre d'affaires pour soutenir la durabilité

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries et son partenaire Horyou annoncent que le métaverse Horyou AlphaVerse a décidé de reverser 2% de son chiffre d'affaires brut pour soutenir le bien social, la durabilité et la lutte contre le changement climatique. Les deux partenaires s'associent au programme 1% for the Planet.

Horyou AlphaVerse est un métaverse dédié au bien social, à la durabilité et à la lutte contre le changement climatique. La mission principale de Horyou AlphaVerse est d'accélérer l'adoption de pratiques qui renforcent la durabilité et le bien social dans les mondes physique et numérique. Ce métaverse est construit en partenariat entre CBI, le réseau social Horyou et la Fondation Horyou. Depuis juillet 2022, Horyou AlphaVerse a mis en place un programme de partenariat invitant les ONG à l'intérieur du métaverse, le Social Good Pioneer Partnership Program (SG3P) et annoncera bientôt le premier groupe d'ONG partenaires.