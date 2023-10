Crypto Blockchain Industries fait le point sur la cotation du jeton $FAV

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries, SA présente les éléments-clés concernant la cotation du jeton $FAV depuis son lancement le 26 septembre 2023. Le jeton $FAV est aujourd'hui coté sur deux plateformes majeures : une plateforme centralisée, Chiliz Exchange, avec dex paires de trading disponibles (contre le jeton Chiliz et contre l'USDT), et sur la plateforme décentralisée PancakeSwap, avec une paire de trading disponible (contre le jeton USDT).

Le cours du jeton $FAV est d'environ 0,013$ par jeton, ce qui représente une progression de l'ordre de 20% par rapport à son prix initial de 0,11$.

A ce jour, la capitalisation du jeton $FAV est d'environ 135 millions d'euros. CBI détient 80% des tokens $FAV, soit un actif valorisé à 108 millions d'euros. Ceci se compare à une capitalisation boursière de CBI d'environ 145 ME à la même date.

CBI a pour ambition de soutenir de façon active le développement de l'écosystème de Football at AlphaVerse, le jeton $FAV jouant un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Ce jeton est en effet le principal outil de fonctionnement du monde Football at AlphaVerse.

CBI utilisera le jeton pour dynamiser l'activité des joueurs, notamment par le biais de récompenses dans le jeu et autres promotions, pour conclure des partenariats avec des projets complémentaires et susceptibles d'accélérer la croissance, et enfin pour réaliser des ventes privées en tant que de besoin. Enfin, ces jetons constituent une réserve de liquidités utilisable pour les opérations générales et le développement de la plateforme.