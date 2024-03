Crypto Blockchain Industries : cotation réussie du jeton d'Africarare

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries (CBI) annonce la cotation réussie du jeton d'Africarare, le métaversé lié à l'Afrique et opéré par Africarare.

Africarare est un environnement virtuel et un métaverse innovant qui se démarque par son engagement envers la célébration de la diversité culturelle africaine et son potentiel d'innovation. Cet espace numérique offre une plateforme unique pour l'exploration, la créativité et l'interaction au sein de mondes virtuels en constante évolution, contribuant ainsi à façonner l'avenir des métaverses. Africarare est positionné en tant qu'acteur clé dans l'univers des métaverse et s'efforce de créer une expérience immersive et inclusive pour ses utilisateurs.

Africarare, conseillé par CBI, a coté son jeton $UBU sur la plateforme d'échange MEXC, le 29 février. Au 4 mars 2024, la valorisation du jeton $UBU est supérieure à 70 M$. CBI a droit à 2.625.000 jetons $UBU et à un portefeuille de NFTs Africarare. Ces jetons et ces NFTs ont été obtenus en contrepartie de prestations de conseil et de 600.000 $CRYS, le jeton utilitaire émis par CBI pour son monde AlphaVerse. Les jetons $UBU ont été valorisés initialement à 150.000$ et leur valorisation s'établit à plus de 180.000$ au 4 mars 2024. Les NFTs Africarare ont été valorisés initialement à 1 M$ et ne sont pas encore cotés.

CBI démontre ainsi son expertise à conseiller des projets et à générer un deal flow offrant à ses actionnaires une exposition unique à la blockchain et aux crypto-monnaies.