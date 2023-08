Crypto Blockchain Industries : cotation le 19 septembre du jeton $FAV émis par CBI

(Boursier.com) — CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES annonce que le jeton $FAV, dédié à la plateforme de football "Football at AlphaVerse", sera coté sur la bourse d'échange Chiliz à compter du 19 septembre 2023. La plateforme d'échange Chiliz est spécialisée dans la cotation du jeton Chiliz ($CHZ) et des jetons Socios dédiés aux fans des clubs de football, avec plus de 40 clubs partenaires.

Les jetons de Manchester City, Barcelone FC, PSG, Galatasaray, Juventus ou Inter Milan sont déjà cotés sur la plateforme d'échange Chiliz, ce qui en fait un partenaire idéal pour "Football at AlphaVerse".

11 milliards d'unités du jeton $FAV ont été créées. L'inscription sur la plateforme d'échange ChilizX se fera par la commercialisation directe d'une première série de jetons $FAV, dans une proportion initiale n'excédant pas 10% du nombre total de jetons $FAV créés, soit 1,1 milliard de jetons $FAV.

La cotation interviendra à compter du 19 septembre 2023.

Le premier prix de cotation sera fixé et communiqué la veille de la transaction.

"Le jeton $FAV présente un certain nombre de fonctionnalités, comme la possibilité de réaliser des microtransactions sur la plateforme, la participation à des quêtes ou des mini-jeux, l'achat de NFT, l'animation de programmes de parrainage, l'accès à des réductions sur les achats, ou encore le gain de jetons $FAV en lien avec la créativité ou l'engagement des utilisateurs, à la manière d'une carte de fidélité" a commenté l'établissement.