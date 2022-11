Crypto Blockchain Industries conseille le projet de Cornucopias

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries conseille le projet Cornucopias. Cet accord fait partie de la stratégie d'AlphaVerse d'apporter son expertise à d'autres projets de mondes virtuels. Pour rémunération, CBI a droit à 0,5% des tokens Cornucopias (COPI) émis, soit 19,2 millions de tokens Cornucopias. CBI a aussi droit à 1% du capital de Cornucopias Technology PTE. Ltd, la société créée pour développer le projet Cornucopias. Les actions de la société Cornucopias Technology PTE. Ltd sont en cours de transfert et, en attendant la finalisation de ce transfert, ces actions Cornucopias Technology PTE. Ltd ont été valorisées sur la base de 1 euro dans les états financiers de CBI arrêtés au 30 septembre 2022.

'The Island' de Cornucopias est un jeu basé sur la blockchain avec des fonctionnalités Play-To-Earn, Build-To-Earn, et Learn-To-Earn dans lequel les joueurs peuvent être récompensés par et/ou posséder des terres, des propriétés et d'autres actifs NFT avec une valeur dans le jeu, tout en jouant à des jeux dans un métaverse amusant et sécurisé. Les créateurs et les joueurs découvriront une nouvelle forme d'économie où ils pourront créer et échanger leurs propres NFT dans le jeu ou sur des places de marché tierces, et les actifs de jeu qu'ils auront achetés ne seront plus piégés dans un seul jeu. Actuellement en phase de test sur Mobile et PC, The Island sera disponible dans le monde entier en 2024. Le métaverse est construit sur le moteur de jeu Unreal 5, compatible avec les PC, les téléphones portables, les consoles de jeux et les téléviseurs intelligents. Le projet fonctionne sur la plateforme blockchain Cardano. Les deux métaverses, l'AlphaVerse de CBI et The Island de Cornucopias, ont de nombreux points communs, avec en particulier un attachement à l'universalité de leurs métaverses, l'ouverture à une variété de communautés et une utilisation large des technologies de la blockchain.