Crypto Blockchain Industries conclut un partenariat avec Ready Player Me

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries (CBI) annonce un partenariat avec Ready Player Me. Cette collaboration vise à intégrer le système d'avatars et d'objets numériques de Ready Player Me dans le monde numérique AlphaVerse, offrant ainsi une expérience immersive élargie.

Le partenariat entre AlphaVerse et Ready Player Me ouvre de nouveaux horizons pour les utilisateurs d'AlphaVerse. Ce partenariat renforce l'expérience du métaverse en permettant aux utilisateurs d'AlphaVerse d'accéder aux vastes collections d'objets numériques de Ready Player Me déjà disponibles, élargissant considérablement l'offre d'objets numériques utilisables au sein d'AlphaVerse. Cette diversification améliore l'expérience utilisateur au sein d'AlphaVerse, augmentant ainsi le nombre de collectionneurs ed'objets numériques.

La collaboration est réciproque, car ces objets numériques créés dans AlphaVerse seront rendus disponibles sur Ready Player Me une fois approuvés par cette plateforme. Ils seront intégrés et mis en vente dans les mondes connectés à Ready Player Me créant ainsi un écosystème économique plus vaste pour les objets numériques d'AlphaVerse.

Pour CBI, ceci représente une opportunité majeure de créer de nouvelles sources de revenus.

Enfin, cet accord permet une diffusion rapide des objets numériques créés. Toutes les créations d'AlphaVerse, de Ready Player Me et de ses partenaires seront disponibles pour tous les utilisateurs dès leur approbation et leur mise en ligne par Ready Player Me, assurant une visibilité et une diffusion rapide au sein des différents univers connectés. Cet accord renforce la portée et la pertinence des créations d'AlphaVerse dans un écosystème numérique en expansion et en évolution.