Crypto Blockchain Industries conclut un partenariat avec Cardiff City FC

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries annonce un partenariat stratégique avec Cardiff City FC, un club de football de seconde division au Royaume-Uni. Cette collaboration vise à développer un monde virtuel unique au sein du projet phare de CBI "Football at AlphaVerse".

Selon cet accord, CBI recréera un univers numérique reflétant l'écosystème du Cardiff City FC, permettant aux fans du monde entier d'interagir avec leur club et de participer à des expériences exclusive. Cet univers numérique inclura des rendus 3D de lieux emblématiques du club, comme le stade Cardiff City avec sa capacité d'accueil impressionnante, le centre d'entraînement Vale Resort et certains lieux de la ville de Cardiff.

Dans cet univers immersif, les fans auront l'opportunité d'explorer différents espaces en 3D, d'interagir avec d'autres fans, d'acheter des actifs numériques et d'accéder à des produits et services réels. La plateforme envisage également d'accueillir des événements virtuels exclusifs, des réunions et des expériences uniques pour les fans, renforçant ainsi l'engagement de la base de fans mondiale.