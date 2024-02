Crypto Blockchain Industries conclut un accord de partenariat avec le FC Porto

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries (CBI) a conclu un partenariat stratégique avec le FC Porto, club de football de premier plan au Portugal. Cet accord vise à développer un univers numérique, le Football at AlphaVerse, offrant un niveau d'immersion et d'interaction sans précédent pour les fans.

CBI et le FC Porto collaboreront à la construction d'un monde immersif englobant tout l'écosystème du FC Porto. Ce monde du football présentera des repères emblématiques associés au FC Porto, y compris une réplique 3D réaliste de son stade, l'Estádio do Dragão, et la ville de Porto.