Crypto Blockchain Industries : collaboration avec le Sporting Clube de Braga

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries annonce une collaboration pionnière avec le Sporting Clube de Braga, le prestigieux club de football basé dans la ville de Braga, au Portugal. Ce partenariat stratégique marque le début d'un monde numérique dédié au sein de "Football at AlphaVerse", un univers novateur conçu exclusivement pour les passionnés de football.

Cette collaboration assure aux fans du Sporting Clube de Braga une expérience numérique immersive. Du contenu vidéo exclusif aux hubs interactifs pour les fans et aux mini-jeux divertissants, ce paysage numérique offre un accès sans précédent au club et à ses offres. Il propose une représentation réaliste en 3D du "Stade Municipal de Braga", où les fans peuvent obtenir un siège virtuel débloquant une multitude d'avantages tangibles et virtuels.

Le "Stade Municipal de Braga", d'une capacité de 30.000 places, sera minutieusement recréé en 3D. Les fans pourront acquérir des sièges virtuels, leur donnant accès à une large gamme d'avantages réels, des opportunités pour gagner des billets pour des matchs en direct à des trésors virtuels tels que des NFT et des mini-jeux. Pour la première fois, le centre d'entraînement du Sporting Clube de Braga, le berceau de générations de talents du football, sera matérialisé en 3D, offrant aux visiteurs une rencontre étroite avec l'héritage du club.