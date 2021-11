Crypto Blockchain Industries (CBI) : Une première vente de NFTs pour United at Home

(Boursier.com) — CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES annonce une offre exclusive de NFTs au bénéfice de l'initiative caritative United at Home, cofondée par David Guetta, producteur de musique et DJ français mondialement connu ; la création d'un monde virtuel rattaché à AlphaVerse, dédié à la musique : Beat AlphaVerse ; et une nouvelle participation dans une société de gestion de talents, Blockchain Artists Agency, évoluant dans le domaine de la blockchain.

Une première collection de NFTs dédiée au programme caritatif United at Home et opérables au sein de Beat AlphaVerse

En partenariat avec Blockchain Artists Agency et Beat AlphaVerse, le métaverse musical créé par AlphaVerse, United at Home et David Guetta lancent une initiative caritative innovante qui transformera les séries de concerts emblématiques United at Home à Miami et à New York en actifs numériques exclusifs et limités sur la blockchain que les fans pourront acheter et collectionner en ligne sur Opensea.io à partir du 18 novembre 2021.

Avec un engagement fort de chacun des partenaires, plus de la moitié des fonds sera allouée par United at Home entre les organisations soutenues, telles que l'UNICEF ou Feeding America. United at Home est une série de spectacles en live stream par David Guetta depuis des lieux emblématiques de Miami, NYC, Paris et Dubaï, qui ont rassemblé plus de 120 millions de téléspectateurs dans le monde et récolté plus de 1,7 million de dollars pour soutenir des organisations caritatives.

La collection exclusive de NFTs comprend des vidéos inédites de concerts de David Guetta, des badges, des terrains, maisons et appartements associées aux villes emblématiques des concerts virtuels de United at Home, avec des avantages spécifiques tels que des tickets VIP pour certains concerts. Des droits de vote sont attachés aux NFT donnant à leurs détenteurs la possibilité de se prononcer sur certains projets de United at Home. Les premiers prix commencent à 50$ et les NFT les plus rares et prestigieux à plus de 4 ETH (soit environ 20.000$).

Les ventes pour la première collection des NFTs débuteront le 18 novembre 2021 et se termineront juste avant Thanksgiving. Des collections supplémentaires seront offertes sur les mois suivants. Le calendrier complet est disponible sur www.opensea.io et sur www.AlphaVerse.com. Les NFTs peuvent être achetés sur OpenSea.io par carte de crédit ou avec un portefeuille cryptographique.

AlphaVerse, le projet de metaverse de CBI, présente un nouvel univers

CBI développe en propre un monde virtuel (metaverse), dénommé AlphaVerse dont il détient l'entière propriété. Fondé sur la blockchain et offrant une expérience interactive dans plusieurs environnements, incluant des NFTs (jetons non-fongibles). AlphaVerse connectera plusieurs univers, développés par CBI ou par des partenaires tiers. Grâce aux propriétés de la blockchain, AlphaVerse pourra proposer une grande variété d'expériences interactives créées directement par le metaverse et des outils intégrés permettant aux utilisateurs de créer leurs propres contenus (jeux, environnements). AlphaVerse prévoit son lancement à l'été 2022.

Dans le cadre de cette première vente de NFTs avec United at Home, CBI dévoile Beat AlphaVerse, un univers d'AlphaVerse dédié à la musique. L'objectif prioritaire de cette collection exclusive de NFTs United at Home est de lever des fonds pour soutenir des programmes caritatifs. D'autres ventes auront lieux dans les prochains mois, avec United at Home et d'autres artistes.

AlphaVerse conserve un pourcentage variable des ventes de NFTs, en fonction des royautés à verser aux artistes et talents éventuellement attachés aux NFTs. S'agissant des NFTs pour United at Home, la quasi-totalité du produit de la vente est reversée à United at Home, qui se charge ensuite de l'allocation entre les différents programmes caritatifs.

Atari est également associé à AlphaVerse au travers d'un univers dédié, Atari AlphaVerse, qui bénéficie d'une licence long-terme. AlphaVerse a vocation à accueillir d'autres univers au travers de son hub central.

CBI : une nouvelle participation dans le domaine de la blockchain

L'initiative de vente caritative de NFTs est développée avec l'agence de talents Blockchain Artists Agency (BAA), une société détenue à 50% par CBI en association avec Jean-Charles Carre et Michael Wiesenfeld. L'agence de représentation de talents, spécialisée dans le marketing et la gestion des talents et des marques dans le monde de la blockchain, des NFTs et des métaverses, a pour objectif d'assister ses clients à valoriser au mieux leurs droits dans le domaine de la blockchain. Ces talents proviendront de divers univers comme la musique, le sport, le cinéma, mais aussi d'autres célébrités dans le monde des affaire ou culinaire par exemple.

Frédéric Chesnais, fondateur et CEO de CBI conclut : "Je suis très fier de lancer notre première vente de NFTs en partenariat avec United at Home. Cet événement illustre parfaitement le potentiel du métaverse AlphaVerse et plus généralement la stratégie de CBI dans la blockchain car il montre l'étendue des possibilités offertes par la blockchain, et il le fait pour une cause noble. Cette initiative inédite est aussi l'occasion de dévoiler Beat AlphaVerse, un univers dédié à la musique au sein de notre futur monde virtuel, et Blockchain Artists Agency, une société codétenue par CBI, avec une équipe de tout premier plan, et qui a pour vocation à représenter les artistes et les talents pour les aider à mieux valoriser leurs droits dans le domaine de la blockchain et des NFTs."