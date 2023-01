Crypto Blockchain Industries : augmentation de capital de 4,9 ME par émission d'ABSA avec maintien du DPS

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries annonce une augmentation de capital de 4,9 millions d'euros par émission d'ABSA avec maintien du DPS, pour accélérer le développement d'AlphaVerse dans l'univers du football. Ainsi, CBI souhaite accélérer le développement d'AlphaVerse, en particulier dans l'univers des mondes digitaux dédiés au football, qu'elle développe pour le compte de clubs de premier plan. Opérés par CBI dans le cadre de licences accordées par les clubs avec partage des revenus, ces mondes s'appuient sur un modèle Free-to-Play. Chaque monde reproduit le stade du club en 3D au coeur d'un monde digital dédié au club et riche de nombreuses expériences et mini-jeux. Chaque place dans ces stades digitaux est un NFT qui offre des avantages dans la vie réelle. CBI propose à ces clubs de football partenaires "un accès de premier plan au Web3 et entend offrir à chaque supporter une expérience en ligne unique".

L'émission se fait sous forme d'actions à bons de souscription (ABSA), comprenant une action nouvelle assortie d'un bon de souscription d'actions (BSA). 1 action existante donne droit à 1 DPS, et 40 DPS permettent de souscrire à 1 ABSA pendant la période de souscription ouverte du 19 janvier 2023 au 1er février 2023 (inclus). Le prix de souscription est de 0,80 euro par ABSA, soit une décote faciale de 17% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur trois jours au 13 janvier 2023, de 12,9% par rapport au cours de clôture de l'action CBI le 13 janvier 2023 (0,919 euro) et une décote de 12,5% par rapport à la valeur théorique de l'action CBI ex-droit (0,914 euro) à la même date. 1 BSA sera détaché de chaque ABSA souscrite. 3 BSA donneront le droit de souscrire à une action ordinaire au prix de 1,40 euro par action jusqu'au 31 mars 2024. La dilution totale est de 2,50% du capital existant avant exercice des BSA et de 3,33% en cas d'exercice de la totalité des BSA.

Ker Ventures SARL, principal actionnaire de CBI, s'engage à souscrire à hauteur de 1 million d'euros et garantit la bonne fin de l'opération.

L'investissement est éligible à la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 25% et les actions CBI sont éligibles aux FIP, FCPI et au PEA-PME.