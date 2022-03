Crypto Blockchain Industries : accord global avec Atari pour un dénouement des relations capitalistiques

(Boursier.com) — Crypto Blockchain Industries a conclu un accord global avec Atari et ses sociétés liées, pour dénouer les relations capitalistiques réciproques et résilier l'accord de licence consenti par Atari à CBI.

Aux termes de cet accord, conclu en date du 29 mars 2022, il est notamment convenu ce qui suit :

- Atari rétrocède à CBI le warrant (bon de souscription d'actions) permettant à Atari d'acquérir 5% du capital de CBI à la valeur nominale (0,1 euro par action) ;

- CBI paie 100.000$ à Atari et transfèrera à cette dernière les 3,5 millions d'actions Atari en sa possession ;

- CBI ne participera pas à l'augmentation de capital en cours d'Atari ;

- Atari et CBI s'interdisent mutuellement d'acquérir des valeurs mobilières émises par l'autre entité pendant une période de 5 ans ;

- La licence consentie par Atari à CBI permettant à cette dernière d'exploiter certains actifs Atari dans le metaverse est résiliée avec effet immédiat ; les NFTs Atari vendus par CBI resteront en circulation.

Le compromis, qui prend effet immédiatement, comporte des concessions et des clauses de non-interférence réciproques. Il vise chaque société, CBI et Atari, leurs filiales, mais aussi leurs actionnaires principaux respectifs qui sont signataires de cet accord à titre personnel (savoir Frédéric Chesnais pour CBI et Wade Rosen pour Atari).

En outre, dans le cadre de cet accord, Frédéric Chesnais rétrocède à Atari 15 millions de tokens ATRI qui lui avaient été attribués par Atari dans le cadre de sa rémunération variable, mettant ainsi un terme à la divergence sur le Say on Pay. Cet accord sur le Say on Pay sera soumis à la prochaine assemblée générale d'Atari, et M. Wade Rosen s'est engagé à voter en faveur de cette résolution lors de l'assemblée.

Frédéric Chesnais commente : "C'est un accord équilibré, chaque groupe ayant fait des concessions. Je souhaite bonne continuation à Atari et à ses équipes. Pour ce qui est de CBI, nous allons continuer le développement d'AlphaVerse, notre metaverse dont la sortie est prévue à l'été 2022 et pour lequel de nombreux univers sont en cours de développement".