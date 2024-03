CrowdStrike s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — CrowdStrike , un leader de la protection cloud des endpoint, des workloads, de l'identité et des données, a annoncé hier soir, après la clôture de Wall Street, des revenus de 845 millions de dollars pour son quatrième trimestre fiscal, en augmentation de 33% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a représenté 95 cents, contre 47 cents un an avant. Le consensus était de 83 cents de bpa ajusté. Le groupe a dépassé les 3,4 milliards de dollars de revenus annuels récurrents. CrowdStrike affiche sur l'exercice des revenus totaux de 3,06 milliards de dollars en progression de 36%, pour un bénéfice ajusté par action plus que doublé à 3,09$. Pour le premier trimestre fiscal, les prévisions dépassent largement le consensus. Le bénéfice par action est anticipé entre 89 et 90 cents, contre 82 cents de consensus de marché, tandis que les revenus sont attendus entre 902,2 et 905,8 millions. Le titre s'envolait de 24% après bourse à Wall Street hier soir.