CrowdStrike peine à convaincre Wall Street

(Boursier.com) — CrowdStrike , un leader de la protection cloud des endpoint, des workloads, de l'identité et des données, a annoncé hier soir, après la clôture de Wall Street, des revenus supérieurs aux attentes et une guidance robuste pour le reste de l'année. CrowdStrike dit tabler sur des revenus de l'exercice allant de 3 à 3,04 milliards de dollars, en ligne avec les anticipations de marché. Les revenus du deuxième trimestre sont attendus entre 717,2 et 727,4 millions, soit une guidance supérieure au consensus en milieu de fourchette.

Pour le premier trimestre fiscal 2024 juste clos, le groupe a réalisé des revenus de 693 millions de dollars en augmentation de 42%, comprenant des revenus d'abonnements de 651 millions. Le consensus était de 677 millions. Le bénéfice ajusté des opérations a été de 116 millions de dollars, contre 83 millions un an plus tôt. Le bénéfice ajusté part du groupe a été de 136 millions de dollars contre 75 millions un an avant, soit un bpa dilué ajusté de 57 cents à comparer à un consensus de 51 cents. Le titre plonge de 11% avant bourse à Wall Street, les opérateurs "vendant" ce jour la plupart des grands dossiers technologiques ayant publié depuis hier soir.