CrowdStrike : Falcon Fund a investi dans Salt Security

(Boursier.com) — CrowdStrike , un leader de la protection cloud des endpoint, des workloads, de l'identité et des données, a annoncé aujourd'hui que son instrument d'investissement stratégique, Falcon Fund, avait investi dans Salt Security, le leader de la sécurité des interfaces de programmation d'applications (API). Au-delà de l'investissement financier, Salt Security et CrowdStrike associent leur technologie de pointe afin d'assurer la découverte automatique des API, une protection du trafic API ainsi que des tests de sécurité renforçant les API avant leur mise en production.

"Avec l'essor des applications SaaS, les API deviennent une cible de choix pour les adversaires" explique Michael Sentonas, directeur de la technologie chez CrowdStrike. "Or, Salt Security s'est imposé comme le leader incontesté capable de résoudre ce problème. C'est pourquoi nous avons choisi d'investir dans cette équipe innovante et dans cette technologie."

L'objectif de CrowdStrike est de bâtir un écosystème de chefs de file de la sécurité de nouvelle génération et de mettre en oeuvre des intégrations transparentes aux solutions dont les clients ont besoin pour se protéger, dans un contexte de menaces en rapide évolution. Le Falcon Fund de CrowdStrike a activement investi dans des leaders établis et émergents sur les marchés adjacents, notamment Dig Security (solution DDR de détection des données et de réponse), JumpCloud (annuaire ouvert) et Talon Security (navigateur d'entreprise sécurisé).

"Les API connectent les données et les services critiques qui sont le moteur de l'innovation numérique d'aujourd'hui", affirme Roey Eliyahu, PDG et cofondateur de Salt Security.

"L'utilisation des API connaît une croissance rapide et le trafic des attaques contre les API augmente d'année en année. Les défenses existantes ne sont pas efficaces pour détecter et stopper les attaques d'API, ce qui laisse les organisations vulnérables aux attaques actuelles de type " low-and-slow ", lentes et à bas bruit, qui visent les API aujourd'hui. Tout comme CrowdStrike a révolutionné la protection des points d'extrémité en se basant sur le contexte lié au comportement des utilisateurs, Salt Security est le pionnier d'une approche contextuelle qui détecte et stoppe les acteurs malveillants exploitant les API. Nous sommes honorés d'accueillir CrowdStrike en tant que partenaire stratégique et de contribuer à proposer à ses clients une sécurité irréprochable pour les API."