Crosswood : Le résultat net annuel 2022 s'élève à 6 ME

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, le patrimoine global de CROSSWOOD était valorisé à 102,7 ME et se décompose en :

88% (+3 points) lié à la participation dans SCBSM, Société d'Investissement Immobilier Cotée sur Euronext, soit 90,3 ME sur la base d'une valorisation par mise en équivalence de l'action SCBSM à 19,08 euros ;

12% (-3 points) d'actifs immobiliers, soit 12,4 ME de commerces et logements après cession d'un terrain à Montivilliers donné à bail à construction à KFC.

L'ANR de liquidation, après impôt, s'élève à 7,73 euros au 31 décembre 2022, contre 7,26 euros au 31 décembre 2021, prenant en compte une valorisation de SCBSM par la quote-part de ses capitaux propres. Sur la base d'une valorisation boursière de la participation dans SCBSM et après impôt, l'ANR de liquidation ressortirait à 4,42 euros par action.

Pour rappel, Crosswood a versé, en juin 2022, le solde du dividende décidé en 2021 (soit 0,10 euro / action sur un total de 0,48 euro).

Le résultat net annuel 2022 s'élève à 6 ME, contre 7,8 ME en 2021. Ce résultat se décompose essentiellement de :

8,6 ME de contribution de SCBSM (+0,5 ME en un an) ;

0,3 ME de résultat opérationnel contre 1,9 ME en 2021, année au cours de laquelle la juste valeur du patrimoine s'était appréciée de +1,3 ME ;

-2,8 ME d'impôt.

L'endettement financier net ressort à 3,5 ME à fin décembre 2022, contre 3,9 ME au 31 décembre 2021, après prise en compte du paiement du solde du dividende (1,1 ME) et cession du terrain de Montivilliers. Le ratio d'endettement LTV (Loan to value) reste très faible, à 3,16% à fin 2022.

La maturité moyenne de la dette atteint 4,35 ans (4,92 ans à fin 2021) pour un taux moyen fixe de 1,77% (2,06% à fin 2021).

L'objectif de Crosswood est de poursuivre sa stratégie de valorisation de son patrimoine afin de continuer à saisir les opportunités de cession.